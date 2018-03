Droga: in manette 36enne nel Vallo di Diano

Sequestrate oltre 20 dosi di eroina già pronte per la vendita al dettaglio e 400 euro in contanti.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari della locale Stazione hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo un 36enne il quale, ha tentato di disfarsi di una busta di plastica sostenendo che questa contenesse della spazzatura.

La pattuglia, recuperata prontamente la busta, ha accertato che la stessa conteneva oltre 20 dosi di eroina – già pronti per la vendita al dettaglio – e 400 euro in contanti.

L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.