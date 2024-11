Il quarto singolo in uscita per la giovane cantautrice, un brano pop intenso che racconta la forza di lasciarsi alle spalle il passato e ritrovare il proprio equilibrio.

"Smetto" è il nuovo singolo della giovane artista mada, nome d'arte di Madalina Blajinu. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice in collaborazione con Eugenio Darie, è la quarta uscita del suo progetto discografico avviato nel 2024, che rappresenta il nuovo tassello di un percorso musicale che proseguirà nel 2025, in collaborazione con Gorilla Records (Ventidiciotto/Cramps Music).

«“Smetto” è una canzone che racconta il delicato equilibrio tra il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e la difficoltà di riuscirci davvero. Spesso, mentre cerchiamo di andare avanti, il ricordo di certi momenti può illuderci, trascinandoci di nuovo indietro, nonostante tutti i tentativi di voltare pagina.» mada

Se nelle strofe emerge un sentimento di nostalgia e nel pre-ritornello si avverte l’indecisione su quanto si voglia o si riesca davvero ad accettare la fine di una storia, il ritornello rappresenta un punto di consapevolezza: la scelta di non lasciarsi più ingannare dai ricordi e di essere sicuri delle proprie decisioni, anche se dolorose, perché smettere di amare qualcuno a cui si è stati profondamente legati è difficile, ma spesso è un passaggio necessario per ritrovare il proprio equilibrio.

Mada, all'anagrafe Madalina Blajinu, è una giovane artista nata a Chisinau, in Moldavia, ma cresciuta a Padova. La sua passione per la musica l'ha accompagnata sin da bambina, spingendola a studiare pianoforte e canto. Dopo aver completato gli studi universitari con un master in music business, ha deciso di dedicarsi interamente alla sua passione, dando vita al suo progetto musicale. Lo scorso 15 marzo 2024 ha pubblicato il suo primo singolo, “Ricami”, seguito il 30 aprile dal brano “Dimmi” e da “Odi et amo” a giugno. Il 15 novembre esce il nuovo singolo “Smetto”.

CONTATTI / SOCIAL

Instagram

Facebook

YouTube

Spotify

TikTok