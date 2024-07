Le politiche industriali raggiungono la massima efficacia quando integrano digitalizzazione e sostenibilità ambientale, e SACE è all’avanguardia in questo ambito. Durante l’evento “L’Unione Europea e le prospettive del mercato interno: il rapporto Much More than a Market”, tenutosi presso la sede romana di BonelliErede, l’AD Alessandra Ricci ha evidenziato il ruolo cruciale della società nel sostenere progetti innovativi.



Alessandra Ricci: ogni euro investito triplica l’impatto sull’economia italiana

“SACE ha sostenuto progetti per un valore di 55 miliardi di euro, affiancando circa 50mila imprese, la quasi totalità di piccole e medie dimensioni”, ha dichiarato Alessandra Ricci durante il suo intervento. Tale impegno ha consentito di generare un impatto positivo sull’economia italiana pari a 145 miliardi di euro, supportando 950mila posti di lavoro. In altre parole, ogni euro investito dal Gruppo ha un effetto moltiplicatore di tre volte sull’intero sistema produttivo. L’incontro ha visto la partecipazione di figure istituzionali come Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, ed Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio e autore del rapporto sul futuro del Mercato Unico dell’Unione Europea. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza delle politiche di coesione europea come unica via per la costruzione di un mercato unico di successo. “L’impatto economico di Paesi come Cina e India è passato dal 4% nel 1985 al 20% di oggi”, ha osservato Letta, evidenziando la necessità di ripensare l’Europa in una nuova prospettiva.



Alessandra Ricci: innovazione e sostenibilità per un’economia resiliente e competitiva

Attraverso il suo profondo impegno, il Gruppo guidato da Alessandra Ricci dimostra come sia possibile coniugare obiettivi economici e sostenibilità, supportando le piccole e medie imprese italiane nel processo di transizione digitale ed ecologica. L’evento ha offerto un’importante occasione di riflessione sulle sfide e le opportunità future per il mercato interno europeo, mettendo in luce il ruolo fondamentale delle sinergie tra digitalizzazione e sostenibilità ambientale per la crescita economica e sociale. L’approccio di SACE, volto a integrare innovazione tecnologica e sostenibilità, rappresenta un modello virtuoso per le politiche industriali a livello europeo, contribuendo a creare un’economia più resiliente e competitiva.