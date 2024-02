Grande successo e ammirazione per il brand Aspara Brand, proveniente dal Kazakistan, protagonista di una 'due giorni' intensa a ridosso della Milano Fashion Week, in particolare durante l'evento Mad Mood, andato in scena ai Chiostri di San Barnaba e organizzato da Marianna Miceli.

Introdotto dal nume tutelare della moda kazaka, Aidar Khan, Aspara Brand ha presentato la propria collezione autunno.inverno 2024-25, grazie anche alla presenza dell'importante agenzia di modelle Peri Models Agency, realtà che propone l'ingresso nel mondo della 'fashion' a donne d'età superiore ai 35 anni, seguendo tre linee guida di sviluppo: diventare più sicura di sé, acquisire l'abilità di posare e sfilare, diventare una modella realizzando il proprio sogno, nemmeno troppo segreto.

A Milano, era presente la responsabile di Peri Models, Gaukhar Zhenisbek, con un nutrito gruppo di modelle 'over 35'.

Come nel caso della 'collega' Aisulu Urazbaeva (Madame Aisu), Aspara Brand ha realizzato uno splendido 'shooting' davanti al Duomo, che ha destato stupore, fascino e interesse fra i tanti passanti e turisti presenti.