Il consigliere comunale del Gruppo Lega di Cinisello Balsamo, Michele Minutilli, davanti al Centro Civico di Via Friuli.

A Cinisello Balsamo la sinistra prende le distanze dall'ordine del giorno proposto dal Gruppo Lega in consiglio comunale per aumentare i finanziamenti ai centri civici comunali: “Vicini ai più deboli, agli anziani ed alle persone fragili solo a parole”– dichiara, rammaricato, il consigliere comunale della Lega, Michele Minutilli dopo l’astensione del Pd e il voto contrario del consigliere Mario Pregnolato all’ordine del giorno, presentato il 9 aprile scorso in consiglio comunale, per aumentare nei prossimi anni i trasferimenti del comune a favore dei centri civici di Cinisello Balsamo.

“Trovo assurdo - aggiunge il consigliere Minutilli - che la sinistra non dia i giusti meriti al lavoro quotidiano dei tanti volontari dei centri civici cittadini che, al contrario, la maggioranza ha voluto valorizzare proponendo e votando in maniera compatta l'ordine del giorno con lo scopo di riconoscere il loro grande valore nell'ambito delle attività e delle iniziative sociali sul territorio comunale”.

Oggi i centri civici, sottolinea Minutilli, sono infatti punti di riferimento essenziali del territorio, non solo per gli anziani ma per tutti i cittadini, portano avanti iniziative di condivisione e di aggregazione organizzando momenti per i più piccoli e collaborando con le scuole del territorio.

Lo scorso anno, ad esempio, sono state molte le iniziative messe in atto dal centro di Via Friuli: dalla tombolata per i più piccoli, alle castagnate per la scuola dell’infanzia, alla festa di Natale per tutti i bambini del quartiere Crocetta, per citarne alcune.

La richiesta di maggiori trasferimenti da parte del Gruppo Lega ha voluto rappresentare, in quest'ottica, un atto di rispetto per il lavoro di uomini e donne che si mettono ogni giorno a disposizione della società volontariamente. “Siamo vicini a tutti i volontari dei centri civici cittadini – conclude il consigliere Minutilli – per questo condanniamo la scelta del Pd di Cinisello Balsamo di non prendere posizione sulla proposta di aumento dei finanziamenti ai centri civici cittadini astenendosi dal voto e, addirittura, votando contro e sparando a zero sui gestori dei centri civici per aver introdotto le tessere di accesso ai servizi, come ha fatto il consigliere Pregnolato, unico eletto della lista Cittadini Protagonisti”.