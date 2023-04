Ariel, la sirenetta figlia di Tritone, si innamora di un umano, ma il male è sempre in agguato. Tra canzoni dal vivo ed effetti 3D faremo tutti un meraviglioso viaggio “in fondo al mar”.

La Compagnia di Pietro Clementi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incassi e di presenze nei più importanti teatri di Roma e al Teatro Manzoni di Milano, diventando leader nel teatro per famiglie in Italia.

La Compagnia "Un Teatro da Favola" nasce quasi 7 anni fa con il progetto di avvicinare i bambini al mondo del teatro, educarli al teatro. Per seguire questo intento, raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare a teatro i loro "cuccioli".

I bambini negli spettacoli di "Un Teatro da Favola" sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma veramente per tutta la famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia lavora ininterrottamente tutto l'anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. E' seguita su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita.

Adulti € 15,00; Bambini 3 - 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3203810

telefonicamente 027636901

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

