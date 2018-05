Sensuale e super chic Bianca Atzei completa il suo abito con una cintura gioiello Eles Italia

Eleganza sobria e fascino discreto per la bellissima Bianca Atzei che, da vera star, sceglie sempre di indossare looks che perfettamente rispecchiano le tendenze di stagione. Per una cerimonia super esclusiva sul Lago di Como, nella splendida e storica cornice di Villa Erba, Bianca ha scelto un romantico ed evanescente abito a fantasia floreale completato da una inconfondibile cintura gioiello di Eles Italia: l’accessorio perfetto anche di giorno. Scintillanti e preziose le iconiche Eles Belts, realizzate a mano con cristalli, gemme e Swarovski, vestono di luce trasformando gli abiti in maniera originale e straordinariamente chic….perchè non sarà oro tutto quel che luccica ma è sicuramente ‘fashion’!

Press Office LA REVE PR & ADV