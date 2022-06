Un’auto ibrida consiste in un veicolo spinto da due motori differenti. Uno è il classico motore termico alimentato a benzina o gasolio. L’altro è un motore elettrico alimentato dalla corrente accumulata all’interno di apposite batterie.

Ford Puma Hybrid offre una gamma di motori EcoBoost Hybrid, che garantiscono prestazioni eccezionali. Un risparmio di carburante notevole ed emissioni CO2 nettamente ridotte rispetto ai motori non ibridi tradizionali, senza rinunciare al piacere di guida.



Come funziona la tecnologia mild-hybrid?

Il mild-hybrid ha un motore elettrico di piccole dimensioni, azionato nella maggior da una cinghia. Questo funziona da alternatore/starter, motogeneratore e fornisce supporto al propulsore termico nelle fasi di accelerazione. Durante le fasi di veleggiamento e frenata, il motore ad alimentazione tradizionale fa girare il motogeneratore, ricaricando così il pacco batteria di piccole dimensioni.



EcoBoost Hybrid della Ford Puma

La tecnologia EcoBoost Hybrid della Ford Puma incorpora un piccolo motore elettrico con una batteria da 48 volt che contribuisce a migliorare l'efficienza.

Un veicolo mild-hybrid non può essere guidato utilizzando esclusivamente l'alimentazione elettrica: il motore elettrico fornisce infatti un supporto aggiuntivo al motore a benzina.

Fornendo una potenza aggiuntiva equivalente a 16 CV, un'accelerazione più rapida fino al 20% e riducendo la necessità di cambiare marcia.

Il motore utilizza, inoltre, la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria, contribuendo a diminuire il consumo di carburante del veicolo e a ridurre le emissioni. Non è necessario collegare la Puma a una fonte di alimentazione esterna perché la batteria che alimenta il motore elettrico si ricarica durante la guida.



Rispetto dell'ambiente ed efficienza in termini di costi

L'energia pulita non accetta compromessi. Il motore a benzina EcoBoost da 1.0 litro si è aggiudicato per sei volte il premio International Engine of the Year.

La sua tecnologia permette infatti di sprigionare minori quantitativi di agenti inquinanti. Oltretutto, quando una vettura viaggia in modalità ibrida impiega minori quantitativi di carburante rispetto a un’auto a benzina o diesel per coprire la stessa distanza.



I vantaggi di un’auto ibrida

L’auto ibrida permette molti vantaggi che non tutti sanno. Uno di questi riguarda l’esenzione della tassa di proprietà (il bollo) per molte regioni d’Italia. Inoltre, è previsto l’accesso all’interno di ZTL e in alcuni casi persino la possibilità di parcheggiare gratuitamente o ad un prezzo agevolato all’interno di strisce blu.



Nuovi incentivi auto ibride legge di Bilancio 2022

L’ultimo DPCM prevede il cosiddetto eco bonus con uno stanziamento previsto di 615 milioni di euro per tutto il 2022. Permetteranno l’acquisto agevolato di auto meno inquinanti e verranno rinnovati fino al 2024.

Per i motori ibridi con emissioni fino a 135 g\km di CO2 il fondo a disposizione è di 170 milioni. Si parla di circa 30 mila euro complessivi compresa la rottamazione.



In conclusione, ci sono molti aspetti da considerare quando si sceglie di acquistare un’auto ibrida.

I vantaggi sono molteplici, il più importante riguarda la maggiore efficienza nell’uso dei combustibili e il minore impatto ambientale. Ciò di cui abbiamo bisogno per ridurre l’impronta ecologica di carbonio del mondo.

Articolo offerto da Ford Blubay