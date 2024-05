Il nuovo dato sull'inflazione per l'Eurozona, più caldo del previsto, ha sollevato dubbi su ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della BCE oltre giugno.

Sia il tasso primario che quello core sono accelerati rispettivamente al 2,6% e al 2,9%, sopra le previsioni del 2,5% e del 2,8%.

La Eurotower abbasserà i tassi di interesse quando si riunirà la prossima settimana, ma per il momento sono previste solo altre due riduzioni dei tassi per l’anno in corso.