Le pre-qualifiche” del GP di Malesia, terzultimo appuntamento stagionale del mondiale 2023 di MotoGP, hanno visto protagonista Alex Marquez: il pilota del team Gresini ha fatto registrare il miglior tempo con 1:57.823.

Lo segue, ad oltre un decimo e mezzo Jorge Martin sulla Ducati del team Pramac, davanti alla KTM di Jack Miller.

Ottavo tempo per Francesco Bagnaia che, finalmente, può accedere direttamente alla Q2. Pecco inizia questo fine settimana con solo 13 punti di vantaggio sul rivale spagnolo nella classifica del mondiale piloti.

Le caratteristiche del circuito malese sono quelle di una pista per grandi frenatori, quindi la capacità di fermare la moto e di inserirla in curva è fondamentale per ottenere migliori prestazioni. E in questo sia Martin che Bagnaia si equivalgono, per cui si immagina serrata la lotta nelle prossime due gare.

Questi i qualificati direttamente alla Q2 (decimo posto per Zarco su Pramac):

Questo il commento di Bagnaia a fine sessione:

"Uno dei venerdì migliori da tempo. Mi sono trovato bene e ho avuto buone sensazioni, con le gomme usate sono andato forte e questo era fondamentale. Il primo time attack è venuto molto bene, mentre il secondo purtroppo ho fatto un errorino durante il giro. Comunque buono aver avuto tanta velocità sin da subito che quest’anno spesso è stato un problema.Sono soddisfatto per le sensazioni che ho avuto. Questo weekend siamo partiti con un set-up migliore rispetto alle altre volte: da subito questa volta mi sono trovato bene sulla moto. Abbiamo fatto un bello step soprattutto sulle curve a sinistra, abbiamo trovato una quadra migliore: purtroppo nei due time attack ho perso qualcosa sull’ultima curva.A livello di morale sarebbe stato buono stare davanti, ma va comunque bene così. Abbiamo fatto piccole modifiche rispetto alla gara in Thailandia, questa è una pista simile e siamo partiti bene sin da subito".

Sabato le MotoGP saranno di nuovo in pista alle 3:10 del mattino (ora italiana) con le qualifiche che inizieranno alle 3:50. La gara Sprint su 10 giri prenderà il via alle ore 8:00.