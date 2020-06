Mentre dopo la Germania riprenderanno i campionati di calcio in Inghilterra, Spagna e Italia, arriva la conferma del definitivo stop, per questa stagione, alla Ligue 1.

La Serie A francese non ripartirà.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato che nel pomeriggio di martedì si è espresso in tal senso, in seguito al ricorso presentato dal Lione, che chiedeva che il campionato potesse continuare.

Ma già che c'era, la corte francese nella sua sentenza ha aggiunto una novità non prevista in precedenza: il blocco delle retrocessioni di Tolosa e Amiens in Ligue 2.

Così nella sentenza, in cui si conferma comunque la classifica finale, si invita anche la Ligue de Football Professionnel (LFP) in collaborazione con la Federazione Calcio Francese (FFF) a rivedere entro il 30 giugno il formato del prossimo campionato, che potrebbe pertanto disputarsi a 22 squadre anziché a 20.