"La mia presenza in conferenza stampa post-partita testimonia il nostro rammarico e la delusione per quanto accaduto oggi. Mister Inzaghi è profondamente dispiaciuto per gli episodi di stasera. La Salernitana è una squadra tenace e decisa a lottare per la salvezza fino all’ultima giornata. L’atteggiamento arbitrale, dal nostro punto di vista, è stato oggetto di forti perplessità. Questa è una Proprietà italiana e il Presidente Iervolino ha investito considerevolmente quindi esigiamo rispetto a fronte di questi sforzi. Desidero ringraziare i nostri tifosi che ci hanno sostenuto magnificamente oggi, nonostante le avverse condizioni meteorologiche.Le trattative di mercato sono sempre complesse. Confidiamo nell’esperienza di Sabatini e siamo convinti che la squadra verrà rinforzata nel miglior modo possibile in tempi brevi. La squadra sta lottando in modo lodevole anche contro le squadre più forti del nostro campionato. Crediamo che oggi le decisioni arbitrali abbiano pesantemente condizionato la partita".

Come si legge dalle dichiarazioni nel post partita di Salernitana-Juve, finita 2-1 per i bianconeri, rilasciate dall'Amministratore Delegato granata, Maurizio Milan, una nuova polemica si aggiunge a quella nata dopo Inter-Verona.

Non una giornata fortunata l'ultima del girone di andata di Serie A, dove, casualmente, le due squadre in testa al campionato (Inter e Juventus) sono state aiutate (secondo gli avversari degli incontri con cui erano impegnate) a conquistare i 3 punti.