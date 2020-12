Il bassorilievo è una tecnica di scultura in cui le figure e/o altri elementi di design sono appena più prominenti del (generale piatto) sullo sfondo. Il bassorilievo è solo una forma di scultura in rilievo: le figure create in altorilievo sembrano essere più della metà sollevate dal loro sfondo. L'intaglio è un'altra forma di scultura in rilievo in cui la scultura è effettivamente scolpita in materiale come l'argilla o la pietra.

Storia del bassorilievo

Il bassorilievo è una tecnica antica quanto le esplorazioni artistiche dell'umanità ed è strettamente correlata all'altorilievo. Alcuni dei primi bassorilievi conosciuti si trovano sulle pareti delle grotte, di circa 30.000 anni fa. Anche i petroglifi - immagini trovayrte nelle pareti delle caverne o di altre superfici rocciose - sono stati trattati con colori, il che ha contribuito ad accentuare i rilievi.

Successivamente, sono stati aggiunti bassorilievi alle superfici degli edifici in pietra costruiti da antichi egizi e assiri. Sculture in rilievo si possono trovare anche nella scultura greca e romana antica; un famoso esempio è il fregio del Partenone con sculture in rilievo di Poseidone, Apollo e Artemide. Le principali opere di bassorilievo sono state realizzate in tutto il mondo; esempi importanti includono il tempio di Angkor Wat in Cambogia, i marmi greci di Elgin e le immagini dell'elefante, del cavallo, del toro e del leone nella capitale del leone di Ashoka in India (250 aC circa).

Durante il Medioevo, la scultura in rilievo era popolare nelle chiese, con alcuni degli esempi più notevoli che decoravano le chiese romaniche in Europa. Al tempo del Rinascimento, gli artisti stavano sperimentando la combinazione di alto e basso rilievo. Scolpendo figure in primo piano in altorilievo e sfondi in bassorilievo, artisti come Donatello (1386–1466) furono in grado di suggerire la prospettiva. Desiderio da Settignano (1430–1464 ca) e Mino da Fiesole (1429–1484) eseguirono bassorilievi in ​​materiali come terracotta e marmo, mentre Michelangelo (1475–1564) realizzò opere in pietra ad altorilievo.

Durante il XIX secolo, la scultura in bassorilievo è stata utilizzata per creare opere drammatiche come la scultura sull'Arco di Trionfo parigino. Successivamente, nel XX secolo, furono creati rilievi da artisti astratti.

Gli scultori americani si sono ispirati alle opere italiane. Durante la prima metà del 19 ° secolo, gli americani iniziarono a creare opere di soccorso sugli edifici del governo federale. Forse il più noto scultore statunitense di bassorilievi fu Erastus Dow Palmer (1817-1904), di Albany, New York. Palmer era stato addestrato come tagliatore di cammei e in seguito creò moltissime sculture in rilievo di persone e paesaggi.

Come viene creato il bassorilievo

Il bassorilievo viene creato scolpendo materiale (legno, pietra, avorio, giada, ecc.) O aggiungendo materiale alla parte superiore di una superficie altrimenti liscia (ad esempio, strisce di argilla su pietra).

A titolo di esempio, nella foto, è possibile vedere uno dei pannelli di Lorenzo Ghiberti (italiano, 1378-1455) dalle Porte Est (comunemente noto come "Porte del Paradiso", grazie a una citazione attribuita a Michelangelo) del Battistero di San Giovanni. Firenze, Italia. Per creare il bassorilievo Creazione di Adamo ed Eva, ca. 1435, Ghiberti scolpisce per primo il suo disegno su uno spesso foglio di cera. Lo ha poi dotato di un rivestimento di intonaco umido che, una volta asciugato e sciolta la cera originale, ha realizzato uno stampo ignifugo in cui è stata colata la lega liquida per ricreare la sua scultura in bassorilievo in bronzo.

Con il contributo di Le Pietre Srl