Vediamo gli ingredienti e come prepararli.

Ingredienti Torta a strati Dosi

4 dischi rondelle pan di Spagna di 20 cm di diametro

di 20 cm di diametro 300 g di lemon curd

Ingredienti per la glassa

500 g di mascarpone

300 g di panna montata

montata 100 g di zucchero a velo

a velo 1 baccello di vaniglia



Come preparare la torta a strati al lemon curd

Foderare un'alzata o una tortiera con il pan di Spagna come per gli ingredienti. Spalmare uno strato abbondante di lemon curd e posizionare un altro disco sopra, premendo delicatamente fino a quando la crema raggiunge i bordi e i due dischi sono ben allineati. Quindi, ripetere lo stesso procedimento, alternando gli strati come sopra. Passare quindi alla glassa.

Aggiungere al mascarpone la panna, lo zucchero a velo e i semi di vaniglia e sbattere con un frullatore elettrico fino a ottenere un composto sufficientemente spumoso. Quindi decorare a piacere. Questi sono i dettagli della ricetta. Difficoltà - facile Tempo di preparazione - 15 minuti Tempo di cottura - 15 minuti Questo è il modo tradizionale di prepararlo e non ci sono particolari variazioni sul tema, ma se lo fate in modo diverso, ci piacerebbe sapere come lo fate. Vi potrebbe interessare la Crema di Banane al Rum