I cordini anticaduta

I cordini sono dispositivi anticaduta che fanno da collegamento tra punto d'ancoraggio e imbracatura. Possono essere di diversi tipi:

Cordini anticaduta con assorbitore di energia

I cordini con assorbitore di energia costituiscono il dispositivo di collegamento più semplice ed economico tra il punto di ancoraggio e l'imbracatura. Nel loro uso è necessario tenere presente il fatto che in caso di carico dinamico l'assorbitore si allunga fino a un massimo di 1.75 metri, e che tale allungamento incrementa il tirante d'aria libero.

E' pertanto di fondamentale importanza cercare di utilizzare un punto di ancoraggio posto al di sopra della zona di lavoro per ridurre al minimo il rischio derivante dalla caduta. Quando la distanza tra il punto di ancoraggio ed il punto di possibile caduta è superiore alla lunghezza del cordino si ha la situazione di "caduta trattenuta", che è la più sicura.

Cordini di posizionamento

Quando un operatore raggiunge una posizione sopraelevata e deve poter soffermarsi per compiere operazioni con le mani libere, può assicurarsi alla struttura tramite appositi cordini di lunghezza regolabile definiti cordini di posizionamento.

La lunghezza deve essere variabile per potersi adattare alla forma della struttura di sostegno, che si tratti di una scala o di un albero, ed il cordino deve essere regolato in modo che una eventuale caduta non sia superiore a 0.50 metri.

I cordini devono essere collegati ad entrambi gli anelli laterali di una cintura di posizionamento. Tale cintura può essere integrata in una imbracatura completa anticaduta. In pratica l'imbracatura e il relativo dispositivo anticaduta consentono di raggiungere la postazione di lavoro, mentre la cintura ed il cordino di posizionamento mantengono l'operatore in sicurezza senza che debba usare le mani per mantenersi in equilibrio.

Cordini fissi

I cordini fissi non sono dotati di assorbitore di energia, quindi non sono utilizzabili per arrestare una caduta ma solamente per impedirla, sia quando vengono utilizzati in situazioni di posizionamento sul lavoro che in situazioni di trattenuta.