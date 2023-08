L'Esperienza Potente e Versatile del MINIS FORUM TH80: Intel Core i7-11800H e 32 GB di RAM.

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia, i mini PC stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro combinazione di prestazioni elevate e dimensioni compatte. Tra questi, il MINIS FORUM TH80 brilla per le sue caratteristiche all'avanguardia. Con il processore Intel Core i7-11800H di 11a generazione, 32 GB di RAM e una serie di connessioni avanzate, il TH80 offre una potente esperienza informatica in un formato ridotto.

Un Motore Potente: Al cuore del MINIS FORUM TH80 si trova il processore Intel Core i7-11800H, una forza da non sottovalutare. Con frequenze di clock che raggiungono i 4,5 GHz, questo processore offre prestazioni straordinarie in una vasta gamma di compiti, dalla produttività professionale all'intrattenimento multimediale. La scheda grafica integrata Intel UHD, con una frequenza massima di 1,45 GHz, aggiunge ulteriore potenza alle tue esperienze visive.

Connettività e Visualizzazione Avanzate: Una delle caratteristiche più impressionanti del TH80 è la sua versatilità visiva. Con uscite video HDMI, monitor e USB-C (supporto per risoluzione 4K a 60Hz), puoi connettere fino a tre monitor contemporaneamente. Questa capacità di multitasking è inestimabile per coloro che lavorano su più progetti o desiderano immergersi in un'esperienza multimediale coinvolgente.

Espansione Illimitata: La capacità di archiviazione del TH80 è altrettanto impressionante. Fornito con 32 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64 GB) e un SSD M.2 2280 NVMe PCIe3 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), il TH80 garantisce spazio più che sufficiente per archiviare i tuoi dati e progetti. Inoltre, uno slot M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 aggiuntivo consente ulteriori espansioni.

Connessione Velocissima: Una delle caratteristiche che differenzia il MINIS FORUM TH80 è la porta Ethernet RJ45 2.5G. Questa connettività ad alta velocità rivoluziona la tua esperienza di rete, consentendoti di trasferire dati in modo rapido e affidabile. Sia che tu stia lavorando da casa, giocando online o effettuando streaming, questa connessione ti tiene al passo con le tue esigenze.

Il Pacchetto Completo: Acquistando il MINIS FORUM TH80, ottieni più di un semplice mini PC. Nel pacchetto troverai un cavo HDMI, una staffa di montaggio, un alimentatore Euro e un manuale utente. Questo significa che sei pronto per iniziare a sfruttare le prestazioni straordinarie del TH80 fin dal primo momento.

Il MINIS FORUM TH80 si distingue per le sue prestazioni elevate, la capacità di espansione e le opzioni di connettività avanzate, il tutto racchiuso in un design compatto. Con il suo processore Intel Core i7-11800H e 32 GB di RAM, il TH80 affronta ogni compito con facilità. Se cerchi un mini PC che ti dia il massimo delle prestazioni senza occupare troppo spazio sulla tua scrivania, il MINIS FORUM TH80 potrebbe essere la soluzione perfetta.

