La sfida tra Milan e Lazio l'incontro clou della 22esima giornata

Nella 22esima giornata di serie A, l'incontro clou è quello che si giocherà domenica alle 18 a San Siro tra Milan e Lazio, con i biancocelesti leggermente favoriti nel pronostico, pur giocando fuori casa, e iper motivati dagli ultimi risultati che li hanno lanciati nella parte alta della classifica, in lotta per un posto in Champions.

A dare il via alle danze, nell'incontro di sabato alle 18 saranno Sassuolo e Atalanta, con la sfida al Mapei Stadium dove l'undici di Gasperini si fa nettamente preferire nei pronostici. Alle 20.45 toccherà invece alla Juventus che, in trasferta contro il Chievo, non dovrebbe avere alcuna difficoltà a prendere l'intera posta.

Passando alle gare di domenica, saranno Spal e Inter ad affrontarsi alle 12.30, con il possibile esordio tra i nerazzurri, anch'essi visti come favoriti, del neoacquisto Rafinha.

Alle 15.00, si giocherà la maggior parte dei match (Torino – Benevento, Crotone – Cagliari, Fiorentina – Hellas Verona, Genoa – Udinese), compresa la gara casalinga del Napoli contro il Bologna, con i partenopei che non dovrebbero avere difficoltà a portare a casa il risultato.

A chiudere la terza giornata del girone di ritorno, la sfida tra Roma e Sampdoria all’Olimpico, con i giallorossi che proveranno a prendersi l'intera posta dopo che il match di andata, recuperato lo scorso mercoledì, è terminato 1-1 con il pareggio dei giallorossi nei minuti di recupero del secondo tempo.