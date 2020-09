E' arrivato l'autunno e... ee ti stai ponendo la domanda cosa mi metto quest'anno, la risposta è semplice: il look giusto per l'autunno 2020 è tutto concentrato in un capo solo d'abbigliammento: lei... la jumpsuite ovvero la tuta.

E' sexy, femminile ma al contempo pratica e adattabile ad ogni tipo di occasione da mattina, in ufficio, sino alla sera per un cocktail o una cena. Sceglila in denim oppure in ecopelle, colorata nei toni del Kaki, giallo ocra, verde militare, rosso fuoco, nero o beije. Azzarda con le stampe floreali o jungle e la sera non indugiare e sfoggia una tuta silver e sarai glamour.

Puoi indossarla con i tacchi alti, gli stivali, le scarpe stringate oppure le sneakers, da sola o con un giubbino in pelle, sotto al cappotto o al trench. Isomma... ditemi dove è possibile trovare un capo più versatile della jumpsuite!