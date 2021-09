La pandemia è stato un periodo molto difficile per tutti e chi lavora tra intrattenimento, musica e sport ancora oggi non è ancora potuto tornato del tutto alla normalità. Ma gli artisti, nei momenti complicati, trovano energie che poi regalano al pubblico. E' il caso di Marco Ciresola, che da poche ore ha pubblicato il suo primo singolo con il progetto CirEvolution.

"In questi mesi bui di lockdown ho creato 'Always on my mind', il mio primo singolo con il progetto CirEvolution, che sto portando avanti da un po'. Ho lavorato in studio con Raf Marchesini, dj producer e musicista e Simone Farina di Saifam e sono davvero contento del risultato, che è arrivato anche grazie a Willy Marano, con cui collaboro da tempo", racconta Cire. "Tante tra le più importanti radio italiane lo stanno proponendo ed il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali".

Il brano ha un sound potente e coinvolgente e un testo che dà energia. "Always on my mind", in italiano, significa sempre nella mia mente. Il testo dice: "Amo questa sensazione, perché inizio a pensare a questa evoluzione. Il mio cuore respira, so che la vita è viva. Non sarò più triste. Sempre nella mia mente… la Libertà".

Cire, nome d'arte di Marco Ciresola, originario di Mantova, sin da giovanissimo, scopre un importante talento da coltivare: la voce. Decide così di affinarla, frequentando scuole specializzate come Vocal Classes (Milano), con gli insegnamenti di Luca Jurman. Dagli studi accademici alla serate come vocalist, intrattenitore e presentatore, il passo è assai breve. Da più di vent'anni calca la scena nei locali più prestigiosi del bel paese, portando la sua voce ed il suo carisma ovunque, collaborando alla realizzazione di numerosi eventi, spesso insieme a top dj internazionali. Da giugno 2013 è anche la voce ufficiale, testimonial ed immagine della Federazione Italiana Fitness.

https://saifam.lnk.to/CirEvolution_AlwaysOnMyMind