Lo "show" di Blanco alla prima serata del Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance musicale ma anche per un gesto di violenza che ha distrutto la scenografia del palco dell'Ariston. Il cantante è stato invitato a presentare il suo nuovo singolo, ma a causa di un problema tecnico con il suono, si è arrabbiato e ha iniziato a calciare il "giardino di rose" allestito sul palco.

Amadeus, il conduttore del Festival, ha cercato di placare la situazione dicendo a Blanco di calmarsi e che avrebbero risolto il problema per permettergli di cantare in seguito. Tuttavia, il cantante ha continuato a distruggere la scenografia e alla fine non ha più cantato.

L'azione di Blanco ha suscitato una grande indignazione da parte del pubblico e delle autorità, tanto che la Procura di Imperia ha deciso di aprire un'indagine per danneggiamento contro il cantante. Blanco si è scusato in seguito attraverso un post sui social, ma l'azione di violenza ha causato una grande controversia nazionale.

Nel frattempo, la Rai ha il dovere di spiegare quali erano gli accordi presi con Blanco prima del suo intervento sul palco, e in attesa di ulteriori chiarimenti, gli accertamenti della vicenda sono stati avviati a seguito di una segnalazione del Codacons. La Digos ha anche avviato un'indagine sulla vicenda quella stessa sera dell'esibizione.