In un'improvvisa svolta, OpenAI ha annunciato la separazione dal suo CEO e co-fondatore, Sam Altman. La decisione è stata presa a seguito di una revisione del consiglio che ha rilevato una mancanza di coerenza e trasparenza nelle comunicazioni di Altman con l'organismo direttivo.

Il comunicato ufficiale di OpenAI ha sottolineato che questa mancanza di trasparenza ha compromesso la capacità del consiglio di esercitare le proprie responsabilità, causando la perdita di fiducia nella capacità di Altman di guidare l'azienda.

Nonostante il comunicato non abbia fornito dettagli specifici sulle azioni di Altman, ha riconosciuto i suoi contributi significativi alla fondazione e alla crescita di OpenAI. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di una nuova leadership per dirigere l'azienda nel prossimo capitolo della sua evoluzione.

Mira Murati, attuale chief technology officer di OpenAI, è stata nominata CEO ad interim mentre il consiglio inizia la ricerca per trovare un sostituto permanente per Altman.

Altman stesso ha commentato le dimissioni, affermando di aver amato il suo tempo in OpenAI e di aver apprezzato la collaborazione con individui altamente talentuosi, ma ha lasciato intendere che avrebbe discusso maggiori dettagli sul suo prossimo passo in futuro.

Questo annuncio è arrivato poco dopo la conferenza degli sviluppatori di OpenAI, durante la quale Altman aveva rivelato piani per consentire la creazione di chatbot personalizzati denominati GPT.

OpenAI ha stabilito una solida partnership con Microsoft e utilizzato la tecnologia dell'intelligenza artificiale per ampliare i propri servizi. La separazione di Altman solleva domande sull'andamento futuro dell'azienda e sull'evoluzione delle sue innovative iniziative di intelligenza artificiale.

La transizione di leadership potrebbe segnare un nuovo capitolo significativo per OpenAI, con il mondo della tecnologia che rimane in attesa di vedere come l'azienda affronterà questa nuova fase della sua crescita e sviluppo.