Prosegue la solidarietà del CAF IANNIELLO verso le persone in difficoltà economica, ancor più accentuata dalla crisi provocata dalla pandemia.

Il Caf, con sede in Vico Vincenzo Valente n. 42 nel quartiere di Miano, ha consegnato la scorsa settimana i pacchi ai cittadini.

Grazie alla Collaborazione con L'associazione l'Altra Faccia di Scampia di Cristiano Altamura, il CAF Ianniello è diventato sul territorio l'unico punto di riferimento per le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza.

Le attività non si sono mai arrestate, oggi è arrivato un nuovo carico e settimana prossima si procede alla nuova e programmata consegna.

La nostra costante presenza sul territorio ha garantito la fruizione di servizi indispensabili per molti cittadini, alcuni dei quali in condizioni disagiate.

"Abbiamo l’onore ed il piacere di ricevere la donazione di pacchi alimentari da parte della Croce Rossa Italiana" - ribadisce Ianniello."Tutto ciò sarà destinato alle famiglie che si trovano in particolari difficoltà". "Un gesto inaspettato e per questo particolarmente gradito – continua Ianniello – che sta a confermare quanto sia alta l’attenzione del nostro Caf non solo per il supporto al reddito, ma anche per le persone".

È certamente un piccolo gesto che porta con se la speranza del conforto per le persone in difficoltà, ma il CAF IANNIELLO continuerà ad essere presente.