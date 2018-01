Dal 22 al 25 febbraio Firenze diventa il palcoscenico della Danza mondiale nello stupefacente scenario della Fortezza da Basso.

…e l’Accademia delle Arti sarà presente con la Direttrice Artistica Catia Di Gaetano accompagnata dal Maestro Gabriele Cupelli dell’English Ballet e dal Maestro e ballerino Yari Molinari.

Sabato 24 febbraio alle ore 13,45 l’Aula 2 ospiterà una lezione/audizione suddivisa in 2 sessioni:

la prima dedicata alla tecnica classica (sbarra/centro); la seconda dedicata ad una lezione di danza contemporanea volta a selezionare allievi ragazzi e ragazze (a partire dai 15 anni) per i Corsi di Formazione Professionale Junior (15-17 anni) e Senior (dai 18 anni in poi) per l’ Anno Accademico 2018-2019

L’Accademia delle Arti avrà il suo punto di accoglienza presso lo Stand P4 – Padiglione Spadolini – al Piano Attico.

Sarà possibile prenotare la lezione tramite il sito www.danzainfiera.it digitando poi Accademia delle Arti o, più velocemente, utilizzare questo link diretto:

http://www.danzainfiera.it/tec.-classica-contemporanea-accademia-delle-arti.html

Catia, Gabriele e Yari vi aspettano per farvi scoprire e conoscere meglio il fantastico mondo della Danza e come realizzare il vostro sogno di diventare un vero ballerino Professionista.

Tramite il sottostante link vengono presentati i profili professionali ed artistici dei nostri Maestri Gabriele e Yari:

http://www.danzainfiera.it/img_slir/sitopiu/6/9/691513591446.pdf

Mentre invece, tramite questo link:

http://www.danzainfiera.it/img_slir/sitopiu/4/6/461513591438.pdf

è proposto il percorso di Formazione Professionale dell’Accademia delle Arti.

Lo Staff della sede di Roma dell’Accademia delle Arti sarà ben lieta di accogliervi con la tradizionale passione e professionalità nelle ampie e moderne sale in:

Via Isacco Newton, 9

Tel. 06 6571702 Cell. 347 3482704

segreteriaaccademia@tiscali.it

DANZAINFIERA 2018

La Danza è stupore, è meraviglia, è emozione che si rinnova ogni volta; ecco perché l’edizione di DANZAINFIERA 2018 si chiamerà WOW! Tradizione e sperimentazione: queste le linee guida dell’evento di riferimento europeo per il settore danza.

Stage e lezioni da non perdere

Anche l’edizione DANZAINFIERA 2018 favorisce l’incontro tra i migliori danzatori al mondo ed i ragazzi che credono in un sogno e vogliono mettersi alla prova. Per gli stage di classico due stelle della danza: Alicia Amatriain Principal dello Stuttgard Ballet e Iana Salenko prima ballerina dello Staatsballet di Berlino.

Chi ama le contaminazioni contemporanee avrà modo di partecipare ad uno speciale laboratorio coreografico di sperimentazione e ricerca con l’eclettico Emanuele Cristofoli in arte Laccio, attuale direttore artistico della trasmissione TV Dance Dance Dance.

Gli appassionati di Flamenco, la danza spagnola per antonomasia, avranno a disposizione il talento assoluto Antonio Marquez, apprezzatissimo per la sua tecnica perfetta e la sua espressività drammatica.

Direttamente dall’ultimo tour di Madonna ci sarà Marvin Gofin, con uno stage di Hip Hop coreografico e, per il Locking, uno dei danzatori più famosi al mondo in questo stile: il talentuoso Flockey.

Per la DanceHall una vasta programmazione con performer eccellenti quali Imenella Mohamed, Matthew Richards e Anet Antosova.

Protagonista della Tap dance sarà il quattro volte campione del mondo Alexandr Ostanin.

Novità dell’edizione DANZAINFIERA 2018 è rappresentata da un percorso interamente dedicato alle danze Afro che sarà possibile imparare attraverso gli stage dei performer Faciné Doumbia e Carlos Kamizele.



DANZAINFIERA 2018

offre anche grandi opportunità per i docenti

E’ previsto un ampio ventaglio di proposte per insegnanti e operatori della danza; torna infatti il prestigiosissimo Master di Alta Formazione Classica Accademica con i maestri Marina Vasilieva e Riccardo Riccardi dell’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

Per gli insegnanti di danza moderna e contemporanea ci saranno in calendario i Master di I e II livello di Modern Contemporary con Rosanna Brocanello del Centro Opus Ballet.

Orari DANZAINFIERA 2018

22/25 febbraio 2018, Firenze – Fortezza da Basso

Orari: Giovedì: 15.00–20.00. Venerdì, sabato e domenica: 9.00–20.00

Info: 0574 575618 – www.danzainfiera.it – info@danzainfiera.it

Ingresso: 15€ 1 giorno / 40€ 4 giorni / 10€ ridotto per bambini 8-12 anni

Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni

Gruppi (min. 30 ingressi): 10€ a persona, acquistabili online entro il 9 febbraio 2018

Accademia delle Arti in DANZAINFIERA 2018 il tradizionale ed imperdibile appuntamento che lega tutte le realtà dell’universo Danza, vi aspettiamo.