Arrigo Sacchi: Nato a Fusignano (in provincia di Ravenna) è un ex allenatore di calcio. Dal 2010 al 2014 è il coordinatore tecnico delle Nazionali Under 21 e Under 16, ma la maggior parte degli sportivi lo ricorda per essere stato il commissario tecnico della Nazionale italiana vice Campione del mondo nel 1994.

I suoi esordi lo vedono indossare la maglia di difensore in squadre dilettantistiche. Solo nel 1977 passa in panchina ad allenare squadre come Fusignano, Alfosine e Bellaria. Nel 1982 con il Cesena vince lo scudetto Primavera.

Dopo numerose esperienze che lo vedono impegnato a dirigere il Rimini nel campionato di Serie C1, le giovanili della Fiorentina, il Parma, col quale riconquista la Serie B, sale alla ribalta delle cronache calcistiche eliminando il Milan dalla "Coppa Italia" nella stagione 1986-87. Impresa che gli vale l’ingaggio come allenatore dello stesso Milan.

Arrigo Sacchi, in questi anni, sperimenta il rivoluzionario metodo del 4-4-2, un modulo che dà importanza ai movimenti difensivi e nel quale i giocatori giocano sia in fase difensiva che offensiva.

Con il Milan, conquista lo scudetto nel campionato 1987/88, arriva terzo in quello del 1988/89 e secondo nel campionato 1989/90 e 1990/91. Vince poi la "Supercoppa Italiana" nel 1989, due "Coppe dei Campioni" nelle stagioni 1988/89 e 1989/90 e, infine, due "Coppe Intercontinentali" e due "Supercoppe Europee" nel 1989 e 1990.

Dopo la parentesi con la Nazionale, che perde la finale americana ai rigori contro il Brasile, torna a sedersi su una panchina di un club, prima del Milan, poi dell'Atletico Madrid e infine del Parma. Successivamente, per sopraggiunti problemi di salute, abbandona la panchina per diventare direttore tecnico prima dello stesso Parma e poi del Real Madrid.

È ancora noto al grande pubblico degli appassionati di calcio come opinionista televisivo sulla piattaforma digitale a pagamento.