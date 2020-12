Aiutiamo la ricerca!

In questo periodo molto particolare, tra pandemia, decreti, dpcm, forze avversarie che si affrontano e con i cittadini allo stremo, il GRUPPO SOCIALE #UNITISIAMOFORTI si impegna per aiutare la ricerca tramite TELETHON.

Per la difficoltà di fare la raccolta nelle piazze, #UNITISIAMOFORTI ha allestito un punto di raccolta fisso al Gran Caffè '900 in via Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere (tel. 082 3848411).

Acquistando un Cuore di Cioccolato marcato Caffarel, l'importo sarà interamente devoluto alla ricerca.

Con un tuo piccolo gesto, con un nostro piccolo gesto, con tanti piccoli gesti... si possono fare grandi cose.