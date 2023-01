Il nuovo brano dell’artista veneto

Sentirsi bene soltanto ascoltando musica. Il brano, prodotto da Sl3nder, scritto da Decadeenza con la partecipazione di Dans, parla di come una singola persona sia riuscita a mettere l’artista in una situazione di apatia, indecisione e malinconia. Unica cura la musica che lo “trasporta” in un mondo mentale dove tutte queste sensazioni spariscono.

Decadeenza pseudonimo di Gio Rodrigues (Conegliano, 2007) è un cantante pop/hyperpop italiano. Inizia a scrivere canzoni nel 2021, all’età di 14 anni, e dopo un esordio rap, si sposta su una linea più melodica. Attualmente sta cercando di creare una sua impronta stilistica.

Etichetta: Orangle Srl

