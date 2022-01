Intervenendo nel pomeriggio alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le misure attualmente in atto in Inghilterra per contrastare la pandemia rimangono confermate fino al 26 gennaio e potranno essere riviste solo dopo tale data.

Il paradosso di tale dichiarazione sta però nel fatto che le attuali misure sono molto blande rispetto all'andamento del numero di contagi che si sta registrando in tutto il Regno Unito (come, tra l'altro, nel resto d'Europa).

Quindi, nonostante i numeri attuali indichino che il tasso del contagio sia in metà di tutti gli Stati tra gli 800 e i 1599 casi ogni 100mila abitanti e nell'altra metà oltre i 1600 casi, Johnson non vuole imporre in Inghilterra ulteriori misure di contenimento, rispetto a quelle blande ora in vigore, aspettando fino al 26 gennaio... per toglierle!

Ma quali sono i numeri nel Regno Unito?

Il 5 gennaio, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 194.747 (+40,1% rispetto al dato settimanale).

I decessi sono schizzati a 334 (+131.6% sul dato della settimana).

Infine, i pazienti ospedalizzati sono stati 2.258... ma questo si riferisce al 28 dicembre, perché non sono disponibili dati più aggiornati. In ogni caso, il dato su 7 giorni indica un aumento del 58,5% rispetto alla settimana precedente. I pazienti ospedalizzati sono 17.276, 911 quelli in terapia intensiva.

Angela Rayner, parlamentare del Labour, ha risposto così a quanto detto da Johnson in Parlamento:

"Are you ok?"