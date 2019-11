L’eccesso di colesterolo nel sangue è una delle problematiche di salute più diffuse in Italia. Il colesterolo è una molecola lipidica che fa parte di strutture cellulari importanti del nostro organismo, come la membrana cellulare e la guaina di rivestimento dei nervi (guaina mielinica) e partecipa ad altri processi fisiologici rilevanti. Se presente però in concentrazione elevata nel circolo sanguigno può depositarsi sulla superficie delle pareti dei vasi portando alla formazione della placca aterosclerotica che comporta, nel tempo, rischi di ostruzione dell’arteria.

Un elevato tasso di colesterolo nel sangue non è causato solodall'alimentazione, ma viene prodotto anche dal nostro corpo; un'alterazione nella produzione endogena di colesterolo può derivare da vari fattori come l'età, il fumo, obesità, una scarsa attività fisica e altre patologie metaboliche come il diabete.

Un prodotto efficace utilizzato per combattere il colesterolo alto è il riso rosso fermentato, fonte naturale di monacolina K, una molecola con una struttura molto simile a quella della lovastatina, farmaco che appartiene invece alla classe delle statine sintetiche, medicinali d’elezione per il trattamento del colesterolo alto.

Per questo il riso rosso fermentato può costituire un’alternativa naturale molto efficace alle statine nella terapia contro il colesterolo alto.



Il riso rosso fermentato è riso comune (Oryza sativa) sul quale si sviluppano in maniera naturale vari ceppi del Monascus purpureus, un lievito, chiamato anche lievito rosso per via della sua colorazione rossatra, è proprio questo lievito che contiene monacoline, le sostanze che agiscono contro il colesterolo.



Il principio attivo del riso rosso è ormai molto usato nel trattamento dei valori alti colesterolo, poichè esso presenta un livello di possibili effetti collaterali estremamente ridotto rispetto alle statine di sintesi ed è indicato per chi non riesce a tollerare i tipici effetti avversi di tali farmaci, fra i quali ad esempio disturbi muscolari come debolezza muscolare, crampi e mialgia.

E’ di fondamentale importanza effettuare periodicamente i controlli necessari e affidarsi sempre al consiglio e alle prescrizioni del proprio medico.