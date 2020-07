Pubblicazioni omofobe sono state recapitate nelle cassette delle lettere di almeno tre strade del sobborgo di Redland a Bristol (Regno Unito).

Gli opuscoli, dalle copertine più o meno innocue, al loro interno diffondono contenuti sprezzanti su cattolici, musulmani, ebrei e omosessuali.

Chi li ha stampati? La Chick Publications, fondata nel 1962 dall'evangelico Jack Chick. Le sue pubblicazioni vengono stampate in oltre 100 lingue.

In questi opuscoli, ad esempio, si paragona l'omosessualità all'incesto, oltre ad affermare che gay non si nasce ma si diventa... dopo aver subito abusi o stupri!

Nel libretto titolato "Home Alone" si parla di un "lavaggio del cervello omosessuale" fatto con il tramite dei media, invitando chi lo legge a mettere in atto veri e propri metodi di discriminazione contro chi appartenga alla comunità LGBT+.

Ma chi è che ha messo questi opuscoli in alcune cassette postali a Redmond? Il mistero ancora non è stato svelato. In compenso se ne sta occupando la polizia di Avon e Somerset che ha avviato delle indagini al riguardo.