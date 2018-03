Nicolas Sarkozy sotto interrogatorio

L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy si trova attualmente in stato in fermo e proprio in queste ore sarebbe sotto interrogatorio della polizia francese. Lo scandalo che lo ha travolto riguarda presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007.

I magistrati anti-corruzione di Nanterre avrebbero accelerato il corso delle indagini a seguito dell’arresto all'aeroporto londinese di Heathrow dell'uomo d'affari francese Alexandre Djouhri, ricercato a livello internazionale per il suo ruolo da tramite con l'ex leader libico. Dopo la morte di Gheddafi, infatti, l’indagine aveva subito un forte arresto e da parte sua Sarkozy ha sempre negato ogni accusa.

Tuttavia l’ex Presidente francese era già stato rinviato a giudizio per aver speso circa 20 milioni rispetto alla soglia consentita per la campagna elettorale del 2012; e le accuse sulle tangenti ricevute dalla Libia erano già state mosse qualche mese fa nel libro “Avec les compliments du Guide”.

Ora lo sviluppo delle indagini proseguirà con l’udienza per l'estradizione di Alexandre Djouhri prevista per il 17 aprile.



Fonte

La Repubblica