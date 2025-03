di Roberto Tuccillo - Proroga per le Comunità Energetiche Rinnovabili fino al 30 novembre 2025. La proroga per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è stata ufficialmente estesa fino al 30 novembre 2025.

Questa estensione offre ai Comuni più tempo per sviluppare e presentare progetti, favorendo una pianificazione più efficace.



Ampliamento dei beneficiari e nuove opportunità

Un’importante novità è l’ampliamento della platea dei beneficiari: ora possono partecipare anche i Comuni fino a 30.000 abitanti (prima limitati a 5.000), permettendo a un numero maggiore di enti locali di beneficiare degli incentivi e accelerando la diffusione delle CER.

Obiettivi del PNRR e incentivi per le CER pertanto nel contesto del PNRR, l’Italia punta alla creazione di almeno 400 Comunità Energetiche entro giugno 2026, con incentivi che includono:

Contributi a fondo perduto fino al 40% per impianti a fonti rinnovabili. Tariffe incentivanti per l’energia condivisa, sostenendo l’iniziativa



Perché aderire alle Comunità Energetiche?

Le CER offrono numerosi vantaggi:

Riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese.

Indipendenza dalla rete elettrica e maggiore resilienza.

Contributo agli obiettivi climatici con la riduzione delle emissioni di CO2.