Giancarlo Antognoni: Nato a Marsciano (in provincia di Perugia), è un ex calciatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982.

Negli anni Settanta e Ottanta, è stato un centrocampista (uno dei famosi numeri "10" della storia del calcio italiano), bandiera e capitano della Fiorentina, con la quale ha vinto la Coppa Italia 1974/75.

Con i viola ha giocato l'intera sua carriera professionistica, dal 1972 al 1987 con 341 presenze in serie A (record per un calciatore del capoluogo toscano) e 61 reti, salvo chiudere in Svizzera, dal 1987 al 1989, nel Losanna.

Un altro primato "fiorentino" sono le 73 presenze in azzurro (con 7 gol).