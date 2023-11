La recente performance di Solana ha innescato un sentiment rialzista tra gli investitori convinti della sua forte resistenza ai catalizzatori ribassisti.

In questo scenario è molto probabile che il prezzo di SOL non solo recuperi le perdite ma finisca anche per imporre la sua dinamica rialzista.

Sul piatto della bilancia però c'è il timore che Solana possa vanificare i traguardi raggiunti.