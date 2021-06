Che cosa ha ripetuto fino alla noia Matteo Renzi negli ultimi mesi? Questo...

"Con il Generale Figliuolo al posto di Arcuri non solo è cambiato il ritmo delle vaccinazioni ma si sono anche risparmiati 345 milioni di € tra primule e acquisti vari. Abbiamo preso tanti insulti durante la crisi di governo ma chi è in buona fede oggi deve ammettere che ne valeva la pena".

E questa è solo l'ultima dichiarazione che risale all'8 giugno. Adesso, però il senatore Renzi, non ha detto nulla. Dopo la morte della 18enne ligure, del generale plurimedagliato è meglio non parlare.

Camilla Canepa è morta dopo aver preso il vaccino sfruttando uno dei tanti Open Day organizzati dalle regioni. Nella cronaca del 14 aprile scorso un articolo dell'HuffPost riportava: "Astrazeneca, Figliuolo manda un generale a studiare il modello lucano".

Che cosa vi era scritto nell'articolo? L'intenzione del generale di replicare il "modello Basilicata" in tutto il Paese. Quella regione, infatti, è stata la prima ad aver organizzato un "open day" per smaltire le dosi del vaccino AstraZeneca che con il sistema delle prenotazioni venivano invece rifiutate. Visto il successo dell'iniziativa, Figliuolo aveva spedito a Potenza il generale del comando logistico dell'Esercito, Antonio Battistini, suo stretto collaboratore per vedere come replicarla anche in altre regioni.

Ecco come gli open day hanno avuto origine. Il problema è che, però, non sono state rispettate in alcune regioni, o forse in tutte, le indicazioni che già esistevano da parte di Ema e Aifa nella somministrazione del vaccino AstraZeneca che, salvo errori, nel Lazio Zingaretti aveva deciso di somministrarlo anche ai maturandi.

Adesso è da stabilire chi non abbia rispettato i principi di cautela già esistenti sulla somministrazione del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica anglo svedese... fatto sta che tali principi non sono stati comunque fatti rispettare dal "mitico" commissario generale al quale è stata affidata la campagna vaccinale e che adesso dichiara:

“Oggi noi sappiamo che questo tipo di vaccini sono consigliati agli over 60, dopodiché possono essere usati per tutte le classi di età. È bene fare un’anamnesi molto approfondita, ma ovviamente le riflessioni le devono fare gli scienziati. E io sono sempre pronto a recepire qualsiasi riflessione che venga fatta in ambito ufficiale, quindi le raccomandazioni che poi daranno sono da applicare”.

A dire la verità, medici e biologi già da giorni avevano lanciato l'allarme su quanto stava accadendo in relazione alla somministrazione di AstraZeneca, praticamente incontrollata, nonostante l'Aifa avesse dichiarato che, sotto certe classi di età ed in base all'assunzione di determinati farmaci, Vaxzevria non avrebbe dovuto essere utilizzato.

Anche i sostenitori del commissario in divisa adesso sono rimasti spiazzati e, come è normale aspettarsi da loro, adesso buttano la palla in angolo. Così si espressa l'onorevole patriota Giorgia Meloni:"In pochi mesi siamo passati alla raccomandazione di AstraZeneca solo per alcune fasce d'età e non per gli anziani, poi ancora "buono per tutti", per essere poi sospeso da Ema e da Aifa per tre giorni a livello precauzionale, infine per essere sconsigliato ai giovani, ma allo stesso tempo somministrato anche ai giovanissimi durante gli open day. Ora basta, non se ne può più di questo caos e di questa approssimazione. Chiedo che il Governo riferisca immediatamente in Parlamento. Gli italiani devono sapere! Pretendiamo trasparenza e chiarezza: non si scherza con la salute dei cittadini".

Così, il senatore Matteo Salvini: "Astrazeneca, vaccini a bimbi e ragazzi “sconsigliati” da Paesi europei, riviste scientifiche e medici. Stop, sulla salute dei nostri figli e nipoti non si scherza. E chi ha sbagliato sulla pelle dei ragazzi, paghi!"

Il fatto, però, è che il generale commissario Figliuolo è tra i primi, se non il primo responsabile di quanto accaduto... nonostante la divisa.