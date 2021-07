Scoprire l’Appennino reggiano attraverso l’arte contemporanea. Si terrà dal 17 luglio al 15 agosto 2021, nei Comuni di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso, la prima edizione di “AltreterRE”, rassegna promossa da KAMart in residence APS.

Curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, la manifestazione si propone di valorizzare luoghi meno noti della montagna reggiana, sostenendo gli artisti e portando l’arte contemporanea fuori dai circuiti tradizionali.

Il progetto si rivolge ad un turismo sostenibile e di prossimità, amante della natura e del vivere slow, ma anche agli abitanti dei comuni coinvolti, invitati dalle opere e dalle installazioni site-specific a vedere il paesaggio con occhi nuovi e a recuperare la memoria storica dei luoghi che appartengono alla loro quotidianità.

Sei gli artisti coinvolti – Pietro Iori, Penelope Chiara Cocchi, Alessandra Calò, Angela Viola, Francesca Catellani, Monika Grycko – ospitati rispettivamente presso il Museo del Sughero di Cervarezza, l’Osservatorio astronomico di Cervarezza e il Borgo di Cereggio nel Comune di Ventasso, la Corte Campanini e il Rifugio della Pietra nel Comune di Castelnovo ne’ Monti ed il Museo diffuso Vasco Montecchi nel Comune di Baiso. Il progetto di Alessandra Calò è stato realizzato nel corso della “Residenza d’artista KAMart residence #3”, tenutasi in giugno presso la sede dell’associazione KAMart in residence a Cereggio (RE).

Presso il Fortino della Sparavalle, nel Comune di Ventasso, è prevista inoltre una performance di Stefania Pedretti Alos, a cura di Nila Shabnam Bonetti.

Come evento collaterale ad “AltreterRE”, si terrà la seconda edizione di “Messaggio ai posteri. Arte come attivismo”, a cura di Nila Shabnam Bonetti. Lungo il sentiero del Faro, che conduce alla “Big Bench” di Ligonchio, sarà installata una nuova opera d’arte di Signora K e James Kalinda, accanto a quelle realizzate nel 2020 da Ermanio Beretti, Debora Costi, Roberto Giorgini, Simona Sentieri, Corrado Tamburini e Angela Viola, che per l’occasione saranno restaurate e integrate con nuovi interventi da parte degli artisti.

In occasione delle giornate inaugurali, il 17 e il 18 luglio 2021, i curatori di “AltreterRE” e di “Messaggio ai posteri. Arte come attivismo” presenteranno le opere e gli artisti.

Nel corso della manifestazione, dal 24 luglio al 15 agosto 2021, saranno proposti gli eventi collaterali di “Percorsi Entropici”, a cura di Alessia Borgato, laboratori e attività aperte al pubblico che si inseriranno nei luoghi dell’Appennino: lo spazio aperto e immerso nella natura diventa scenario per un bagno di suoni, praticare yoga o partecipare ad un’esperienza sensoriale. Tra gli operatori olistici e i professionisti coinvolti ci saranno Matteo Gelatti e Maria Teresa Pallante (bagno di suoni), Venusia Fusetto, Katia Iori e Alessia Galassi (hatha e vinyasa yoga), Emanuela Schiavina (Radionica), Samanta Russo (costellazioni familiari e reiki), Monica Belli (operatrice ayurvedica) e Giulia Spacone (naturopata) per i trattamenti di benessere, Lele Odorico (astrologia), Natascia Putrone (evolution coach), Valentina Chiappa (meditazione e campane tibetane), Aurora Tirelli (Mindfulness, pratica di consapevolezza sensoriale), Collettivo Hara con Chloé Thomas, Diletta Pignedoli e Rosita Lioy (performance di danza aerea).

La rassegna “AltreterRE”, promossa da KAMart in residence APS e patrocinata dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Ventasso, Castelnovo ne’ Monti e Baiso, è realizzata con il contributo di Fondazione Manodori (main sponsor), Emil Banca, Supernatura, Tavernacolo e Graficart; partner tecnici Valico Terminus, Viridi Light production, Rosa Nigro, Lime Light Media, Montana Reggio Birra, Cadelnoce Home Restaurant.

Il programma completo delle giornate inaugurali e dell’intera manifestazione è disponibile sul sito web https://kamartinresidence.com/altreterre. Tutte le attività saranno condotte nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nei locali chiusi che negli spazi all'aria aperta. Gli appuntamenti saranno a numero chiuso; per i workshop e gli eventi collaterali sarà necessaria la prenotazione e verrà richiesto un piccolo contributo di partecipazione a sostegno di KAMart in residence APS. Per informazioni e iscrizioni: [email protected], www.facebook.com/AltreterreAppennino, www.instagram.com/altreterre.

KAMart in residence è un’associazione di promozione sociale e culturale che opera nel Comune di Ventasso e nel territorio dell’Appennino Reggiano. Dal 2016, anno della sua fondazione, ha promosso tra le diverse iniziative due residenze d’artista con relative mostre personali e due edizioni del festival di arte contemporanea “Venti Contemporanei”. Le iniziative sono state patrocinate, sostenute e promosse da Provincia di Reggio Emilia, Comune di Ventasso (RE), Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Fondazione Manodori, Consolato Generale del Giappone a Milano, CSEN Reggio Emilia, Galleria Nobili (MI), Galleria Bonioni Arte (RE), Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV).