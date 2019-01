Golden Globe 2019, l'elenco completo dei vincitori

Sono stati consegnati nella notte i Golden Globe 2019, riconoscimento assegnato ogni anno durante un pranzo di gala ai migliori film ed ai migliori programmi televisivi della stagione che si è appena conclusa.

Assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti alla Hollywood Foreign Press Association, a meno di due mesi dalla consegna degli Oscar, i Golden Globe sono visti come una possibile anticipazione dei risultati di quella manifestazione.

Di seguito l'elenco dei prescelti e dei vincitori dell'edizione 2019, per ogni categoria.



CINEMA

Miglior film drammatico:

Black Panther

BlacKkKlansman

Vincitore: Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Migliore attrice in un film drammatico

Vincitrice: Glenn Glose, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Miglior attore in un film drammatico

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafae, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Vincitore: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman



Miglior film per il genere commedia o musical

Crazy Rich Asians

The Favourite

Vincitore: Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Migliore attrice in un film commedia o musical

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Vincitrice: Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Migliore attore in un film commedia o musical

Vincitore: Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man & the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie



Migliore attrice non protagosista

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Vincitrice: Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Miglior attore non protagosista

Vincitore: Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice



Miglior regista

Bradley Cooper, A Star Is Born

Vincitore: Alfonso Cuaron, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice



Migliore canzone originale

All the Stars, Black Panther

Girl In the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

Vincitrice: Shallow, A Star Is Born



Migliore colonna sonora

A Quiet Place

Isle of Dogs

Black Panther

Vincitrice: First Man

Mary Poppins Returns



Migior film in lingua straniera

Capernaum

Girl

Never Look Away

Vincitore: Roma

Shoplifters



Migliore sceneggiatura

Alfonso Cuaron, Roma

Deborah Davis & Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Vincitore: Nick Vallelonga, Brian Currie & Peter Farrelly, Green Book





Miglior film d'animazione

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Vincitore: Spiderman, Into the Spider-Verse





TELEVISIONE

Miglior serie drammatica

Vincitore: The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Miglior attrice in una serie drammatica

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Vincitrice: Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Vincitore: Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans



Miglior serie per il genere commedia o musical

Barry

The Good Place

Kidding

Vincitore: The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, Glow

Vincitrice: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

Miglior attore in una serie commedia o musical

Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Vincitore: Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry



Miglior mini-serie o film per la televisione

The Alienist

Vincitore: The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

Miglior attrice in una mini-serie o film tv

Amy Adams, Sharp Objects

Vincitrice: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Miglior attore in una mini-serie o film tv

Antonio Banderas, Genius

Daniel Bruhl, The Alienist

Vincitore: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Miglior attrice non protagosista in una serie, mini-serie o film tv

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Vincitrice: Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Miglior attore non protagosista in una serie, mini-serie o film tv

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Vincitore: Ben Wishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry