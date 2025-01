Fondata da Marco Nicola Domizio nel 2008, Ares Ambiente promuove la sostenibilità ambientale con l’impianto di compostaggio realizzato a Piedimonte San Germano: ogni anno trasforma 40.000 tonnellate di rifiuti in compost di alta qualità.



Il contributo di Marco Nicola Domizio (Ares Ambiente) alla sostenibilità ambientale

Con l’impianto di compostaggio di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, Ares Ambiente, la realtà fondata da Marco Nicola Domizio nel 2008, contribuisce attivamente e in maniera tangibile alla sostenibilità ambientale attraverso la riduzione degli sprechi. Grazie alla sua notevole capacità di trattamento, l’impianto è in grado di trasformare circa 40.000 tonnellate all’anno di rifiuti in compost di alta qualità, che può essere utilizzato in agricoltura come fonte di nutrienti preziosi per il suolo. L’azienda, impegnata nel perseguimento dell’obiettivo di economia circolare, ha concretizzato il progetto con l’intento di diminuire l’utilizzo delle risorse e promuovere la pratica del riutilizzo e del riciclaggio dei materiali.



Marco Domizio: l’economia circolare nel modello di Ares Ambiente



Nell’impianto di compostaggio di Ares Ambiente, Marco Domizio ha visto prendere forma la sua visione di economia circolare. Con la sua realizzazione, a seguito di un considerevole investimento, l'azienda si afferma come leader nella gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo attivamente la raccolta differenziata e il riciclo all’interno della comunità. Il modello di Ares Ambiente crea uno schema virtuoso che coinvolge direttamente i cittadini, gestisce in maniera responsabile gli scarti organici e, infine, fornisce un fertilizzante di ottima qualità che non richiede l’impiego di nuove risorse e che va a sostituire i concimi chimici, favorendo di fatto un’agricoltura più sostenibile.