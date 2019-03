East Market, dal vinile al fashion il vintage è servito

Torna domenica 24 marzo un nuovo appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Questa volta, tra i 300 selezionati espositori da tutta Italia, ci sarà anche una speciale area VinylEAST dedicata ai dischi in vinile con centinaia di pezzi originali tra LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 180 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Nell'area dedicata anche radio vintage, collezionismo, design, poster musicali, libri e molto altro per gli amanti della musica.



La formula non cambia: espositori di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer sono pronti per allestire le loro postazioni. Tutti con un comune denominatore: rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto di forza. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Tra gli espositori della prossima edizione ci sarà Raffaele Ventre, che unisce la moderna tecnologia Bluetooth a vecchie valige o radio valvolari vintage, creando oggetti unici. Sui Generis Gallery, invece, recupera oggetti in disuso da soffitte e magazzini, restaurandoli e conferendogli nuova vita. Tra i suoi lavori ci sono lampade, sedute e complementi d'arredo. Yvonne Elling Fashion che customizza giacche militari con toppe, scritte e accessori creando così un fashion dal retrogusto militare. E poi B56 con decine di biciclette d'autore, customizzate nei modi più originali.

Per questa Spring Edition + VinylEAST è previsto uno speciale "secret karaoke", ovvero un karaoke aperto a tutti, ma, in un'area segreta del market: sarà il pubblico a doverlo scovare per cimentarsi tra microfoni, schermi e luci sfavillanti.

Non mancherà il consueto East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burgers e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima. DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato a cura di DJ Henry, e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.



Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



Domenica 24 marzo

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 84 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3920430853