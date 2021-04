Quinten Tyvon è un nativo del sud della Florida. Ha iniziato a cantare all'età di cinque anni, guidato da un naturale impulso a connettersi con le persone attraverso la musica. Tyvon ha esordito nel coro giovanile di suo zio. Gli piace creare in vari stili musicali, rendendo la sua musica sempre più interessante!

Quinten ha continuato a studiare come Tecnico del Suono presso il suo college locale dopo essersi diplomato in un liceo di arti creative. Nel 2017 ha iniziato la sua ricerca di una carriera a tempo pieno nella musica.

Quinten descrive il suo stile musicale come una miscela di R&B, pop e soul. Tyvon cerca di creare musica che si connetta emotivamente ai suoi ascoltatori, lasciando un'impressione duratura. Il viaggio di Tyvon fino ad ora è stato un'istruzione in sé. Negli alti e bassi, ha imparato ad apprezzare il viaggio.

Quinten Tyvon confida nel suo istinto, quando si tratta di creare nuova musica, sperando che i suoi fan si ritrovino nelle nuove opere. Trova ispirazione anche nelle persone e nel mondo che lo circonda, sapendo che c'è sempre molto altro da scoprire, sviluppare e da cui imparare.

Il singolo intitolato "All for You", pubblicato nel 2020, è un pezzo pop elettronico accattivante e tropicale, una melodia forte motivata da uno stato d'animo edificante. La miscela pulita e solare è alimentata da transizioni di accordi illuminanti e da un suono fresco e funky. Il suono vocale di Quinten è finemente stimolato dall'intero mix. La sua voce esprime brillantemente i sentimenti di un racconto generale di passione ed è sapientemente calibrata per enfatizzare l'opera finale.

La melodia ipnotizzante, i ritmi irresistibili e i testi riconoscibili suscitano un senso di affetto ed eccitazione per una canzone che, all'apparenza, sembra semplice, ma contiene dettagli che anche i musicisti più esperti apprezzeranno.

Il singolo di Quinten Tyvon, abbagliante e stravagante nella sua semplicità, così puro e contagioso, si anima di colori e di una vita propria, grazie all'inclusione di elementi elettronici che accendono e amplificano l'atmosfera pop dell'intera produzione. Senza dubbio, questo singolo è un must per la tua playlist estiva!

I suoi nuovissimi successi, "Feel Good" e "With You", rappresentano appieno il talento del giovane artista con suoni originali. "Feel Good" mira a evocare sentimenti di armonia, è stato scritto per riflettere e incoraggiare le persone a lasciarsi andare anche solo per un momento... a sentirsi bene e a godersi tutto ciò che succede. Mettere al primo posto i propri bisogni e non dedicare troppa attenzione agli altri. Questa traccia pop ha un ritmo chiaro e vivace dove puoi sentire una sorta di tristezza nella prima strofa, ma quando il cantante arriva al ritornello, l'umore cambia e diventa più gioioso e ottimista.

"With you" è una canzone sull'unità, sull'essere disposti a tener duro nell'unione per il lungo periodo in cui le fondamenta sono solide. La traccia ha un suono molto caratteristico. La voce di Quinten è fluida, groovy, accompagnata da questo tono caldo e naturale e avvolgente. L'atmosfera di "With you" ha un suono davvero ricco e risonante. La voce del cantante aggiunge un grande livello di calore all'intera canzone, creando un'atmosfera triste e malinconica.

Quinten Tyvon è una nuova voce che merita di essere ascoltata. Questo è un talento da seguire...

Con tante altre grandi cose in arrivo, Quinten Tyvon sicuramente ti commuoverà in modo incredibile.