Le curve della memoria, un viaggio nel passato scritto da Marco Di Grazia e Bruno Soldatich

Ho sempre avuto un debole per un buon racconto e "Le curve della memoria", il libro autobiografico scritto da Marco Di Grazia e Bruno Soldatich, pubblicato da Fucine Editoriali, lo è.

Scrivere di sè stessi può sembrare una cosa facile, in realtà può rivelarsi un compito molto più difficile di quanto si possa immaginare. Non solo per la descrizione, ma perché la creazione di un personaggio, utilizzando le proprie esperienze come contesto, non sempre risultano efficaci nella narrazione così come lo sono nella realtà.

Ebbene, nel libro Le curve della memoria ci sono scenari fantastici che arricchiscono la storia e ne fanno un romanzo d'avventura anziché un diario, a dimostrazione delle qualità e la fantasia degli scrittori.