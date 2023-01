Se i nostri pensieri fossero suoni, voci e rumori, produrrebbero un frastuono stordente e incessante. Nella nostra mente infatti è tutto un frenetico vorticare di circuiti che si accendono in rapida sequenza; tanto più che stiamo diventando sempre più multitasking, come si dice oggi, e siamo sempre impegnati a far tante cose tutte insieme.

Non saprei dire se sia un bene o meno, ma certo è questa la nostra realtà, un po' per necessità ma anche talvolta per vezzo da personaggi indaffarati. Molte sono quindi le cose che facciamo, vediamo, ascoltiamo o diciamo senza una chiara e definita intenzione, attenzione e concentrazione. E questo influisce sovente nei nostri rapporti interpersonali.

Da tempo vive con me una gattina, da cui sto imparando cose che proprio non pensavo. Non pensavo infatti che in questo animaletto ci potesse essere un tale concentrato di personalità con cui dovermi raffrontare e misurare. Prendo ad esempio un momento classico, sul divano, un libro e il gatto accoccolato lì vicino. Inevitabile la tentazione di infilare una mano in quel mucchietto di pelo morbido per accarezzarla. Sta di fatto però che la sua reazione non è sempre la stessa; a volte lascia fare e se la gode, mentre altre invece reagisce come stizzita e mi rifila una zampata cacciando via la mia mano.

L'ho trovata per strada, è selvatica ho pensato e ha i suoi momenti si e momenti no, vai a sapere! Ma poi ci ho riflettuto e ho provato, e mi sono accorto che quello che lei non tollera è proprio la mancanza di intenzione. Rifiuta il gesto distratto quando faccio o penso ad altro, mentre invece accetta e gradisce quando l'intenzione e la attenzione ci sono e sono su di lei.

Quando fai una cosa fai “quella”cosa pare dirmi; e se anche le persone con cui mi rapporto magari non reagiscono proprio con una zampata è del tutto probabile che con la stessa sensibilità non gradiscano la mia indifferenza, distrazione e superficialità, ma apprezzeranno la mia “intenzione” a loro dedicata.



Fonte: oltrelespine.blogspot.com