Fuori “Baci a metà”, nuovo singolo del duo bolognese Flusso 93 con la preziosa partecipazione dell’artista siciliana Ile Co, sui principali stores digitali e dal 28 luglio nelle radio italiane in promozione nazionale e seguiti dalla manager Valeria Carra. “Baci a metà” è un inno musicale all'estate e a tutte le avventure amorose che la stagione porta con sé. Con un ritmo coinvolgente e testi appassionati, il brano riesce a creare un'atmosfera unica, catturando le emozioni e le esperienze di chiunque si sia lasciato coinvolgere da un amore estivo. La canzone dipinge un quadro vivido degli incontri casuali, degli sguardi che si incrociano e delle connessioni immediate che si creano tra due persone. Attraverso le parole e la musica, “Baci metà” ci trasporta in un viaggio emozionante, facendoci rivivere quei momenti di intimità, di passione e di dolcezza che rendono gli amori estivi così unici.





I Flusso93 sono un duo bolognese attivo in questa formazione dal 2018. La loro musica è l'espressione di un rap che non ha radici ne confini. Li caratterizza la ricerca di un sound che mescola linee e suoni tipici della musica pop-dance anni80/90 rivisitati e modernizzati. Nel 2023, tramite la loro manager Valeria Carra, fanno conoscenza di Ile Co, artista emergente della scena siciliana. Ile Co ha iniziato a scrivere quando si è resa conto che il fatto di non volersi sfogare con gli altri pian piano la logorava dentro. La musica è quella cosa che le permette di esprimere quelle cose che a parole non saprebbe spiegare. Tra il duo e l'artista nasce quindi questa prima collaborazione partendo da un brano estivo con la produzione di Dario Pruneddu.





Orangle Records: https://www.oranglerecords.com/

Mitridate Records: https://www.instagram.com/mitridaterecords/



Instagram: https://www.instagram.com/flusso93/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

TikTok: https://www.tiktok.com/@flusso93?_t=8eJdzFnATjX&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1zNqOfSUJviENUZMCFjmBu?si=8v6tzTDHRLSXjA-gnts-jw&nd=1



Instagram: https://www.instagram.com/_ileco/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

TikTok: https://www.tiktok.com/@la_ileco?_t=8eJdvslbg6s&_r=1

Spotify:https://open.spotify.com/artist/4Quxu6NU0D8VUinsOBidGm?si=YXiinuKfQ8yQsNQ_0edyLg&nd=1