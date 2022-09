PORTICO DI CASERTA - (Ernesto Genoni) - Domenica prossima, nella sala consiliare del Comune di Portico di Caserta, la firma del documento per il formale impegno al gemellaggio tra le due Città di Portico e Betlemme. 7.700 abitanti circa la prima, 25.000 circa la seconda.

Betlemme è stata amministrata dal mandato britannico dal 1920 fino al 1948, nell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 1947 per la partizione della Palestina, Betlemme è stata inclusa nell'enclave internazionale speciale di Gerusalemme per essere amministrata dalle Nazioni Unite.

L’impegno al gemellaggio sarà siglato da Hanna Hanania, sindaco della città di Betlemme e da Giuseppe Oliviero, sindaco di Portico di Caserta.

Tra le curiosità troviamo che Betlemme è gemellata anche con i comuni italiani di Brescia, Caltagirone, Civitavecchia, Chivasso, Gallipoli, Milano, Palermo, Pavia, San Miniato, Sant'Anastasia e Verbania.

Nell’occasione ci sarà anche il conferimento della cittadinanza onoraria di Portico di Caserta al cittadino egiziano Padre Ibrahim Faltas dell’Ordine Francescano Minore, Vicario Custodiale di Gerusalemme e mediatore internazionale di pace in Medio Oriente.

Ancora cittadinanza onoraria al prof. Francesco Corcione, chirurgo e filantropo di fama internazionale ed allo stesso Hanna Hanania, sindaco di Betlemme che consegnerà, a sua volta, un attestato di benemerenza da parte della città di Betlemme all’avv. Raffaele Crisileo, vicepresidente di Aglaia per la Sacralità della vita, che si è fatto, a suo tempo, promotore dell’evento.

L’associazione Aglaia, il cui nome deriva dal greco antico e significa "splendore", conferì una onorificenza anche al Papa Emerito Benedetto XVI. Aglaia, mira a premiare chi nella sua attività professionale, pone come obiettivo primario la “sacralità della vita”, non solo per professionalità, ma soprattutto per la disponibilità verso il prossimo.

All’importante momento, cui parteciperà il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, seguirà, alle ore 11,30, una Messa solenne nella chiesa “San Pietro Apostolo”, presieduta dal rev.mo Vicario Custodiale, Fra Ibrahim Faltas, e concelebrata dai don Enrico D’Agostino e don Michele Verolla.