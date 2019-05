Marmi policromi

Nell'antichità, l'isola di Skyros era nota per le cave di marmo che producevano pietra variegata chiamata Breccia di Sciro o Breccia di Settebasi (in latino: marmor scyrium). Come l'economista Ben Russell spiega nel suo libro, The Economics of the Roman Stone Trade, le pietre colorate sono venute in auge solo dal II secolo aC in poi. Questo fu un tempo di ritrovato imperialismo romano; un tempo in cui Roma stava conquistando e quindi annettendo l'Oriente. Il Mediterraneo orientale fu colonizzato e la sua arte, la sua ricchezza, le sue risorse e la sua gente furono poi spedite a Roma.

L'uso più frequente di marmi colorati non solo portò più policromia a Roma e in Italia, ma servì a esemplificare la sottomissione del Mediterraneo orientale attraverso il colore. Il sito romano di Trea nell'Italia settentrionale offre una serie di esemplari che dimostrano questa fine tarda repubblicana e imperiale per l'uso di marmi colorati che forse indicavano anche la sottomissione dell'Est da parte di Roma. I marmi colorati scavati dall'Università di Gand durante gli scavi di Trea mostrano quante pietre colorate sono state estratte e poi inviate alla penisola italica.

In questo periodo iniziarono a essere molto utilizzate pietre verdi chiamate marmor carystium dell'isola di Eubea, insieme al pavonazzetto dell'Asia Minore e dei marmi di Skyrian.

Oltre all'utilizzo del marmo "vistoso" per rappresentare l'abbigliamento del barbaro, l'etichetta del MFA nota che la pelle del barbaro era probabilmente raffigurata in "marmo bianco". Non abbiamo indicazioni sul fatto che il marmo era bianco, ma quei pezzi potevano o meno essere dipinti. Altre raffigurazioni di barbari (per esempio i "barbari inginocchiati" della Collezione Farnese al MANN) usano la pietra scura per la pelle del barbaro. Così l'abbigliamento, il colore della pelle e gli abiti (sui "barbari" dei Farnese indossano pantaloni, una tunica e un berretto frigio) indicano insieme la sottomissione dei daci o dei "barbari" orientali più in generale.

È importante sottolineare che la policromia è stata raggiunta in diversi modi; non solo attraverso i colori della pittura direttamente sul marmo. La scultura antica potrebbe incorporare una miscela di vari tipi di marmo che sono stati dipinti e non dipinti - basti pensare alla statua di Athena Parthenos collocata nel Partenone, che aveva anche uno scudo dipinto, come la crisalide (avorio, oro e legno come l'ebano).

A volte, un artista antico lasciava che i colori brillanti del marmo parlassero da sé senza dipingerlo, mentre altre volte, la scultura in marmo bianco è stata dipinta parzialmente o completamente. La moda tardoantica dell'opus sectile mosaics, in cui pezzi di marmo colorato sono stati sezionati e modellati insieme, è un esempio di lascito al colore naturale del marmo di esprimersi.

La statuaria greca e romana poteva essere adornata con il metallo e con i vestiti. Come tale, la ricreazione delle statue così come sono state vissute nell'antichità non deve solo considerare il modo in cui riapplichiamo il colore attraverso la pittura, ma anche il modo in cui consideriamo materiali più effimeri come i tessuti. Non tutte le raffigurazioni del "barbaro" usavano marmo variegato per rappresentare l'abbigliamento di quelli soggiogati in Dacia e altrove nel Mediterraneo orientale, ma lo studio dei pezzi sopravvissuti può suggerire come gli artisti romani usassero codici colore.

Con il contributo di LePietre.Srl