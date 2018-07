Geppo Show

Quando la risata è Social...

Tutte le mattine è in onda "la sveglia dei gladiatori" su Dimensione Suono Roma, dalle ore 6 alle ore 9. Simone Metalli, in arte Geppo, è un fenomeno della barzelletta e non solo ed è diventato famoso in poco tempo grazie alla rete, postando (gergo social) barzellette tutte le mattine sulla sua pagina Fb e sul suo canale Youtube.

La filosofia di Simone è ispirata ai valori e alle tipicità del territorio, ai desideri, alle aspettative e alle abitudini dei cittadini.

Seguito da un pubblico eterogeneo, target demografico non solo romano, riscontra nei suoi seguaci quella voglia di condividere con lui quei 5 minuti di spontaneità, che la mattina fanno bene all'umore, prima di iniziare il tran tran quotidiano.

Viso simpatico e sempre sorridente, Geppo carpisce la voglia e la gioia anche dei bambini, che lo seguono nelle sue serate.

Il nome Geppo deriva dalla sua passione per il protagonista del fumetto nato negli anni 60 - è il diavoletto nei fumetti di nonna Abelarda - gli viene dato dagli amici.

I suoi primi spettacoli di intrattenimento iniziano nelle scuole elementari dove riusciva ad ipnotizzare i compagni raccontando barzellette.

Questa nuova avventura è iniziata per gioco, con i suoi amici, iniziando a postare le barzellette tutte le mattine sul suo profilo FB. Non avrebbe mai immaginato di avere così tanto successo da essere contattato per eventi e serate, in tutta Italia... fino alla partecipazione al programma “Tu Si Que Vales”.