"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo creato tanto, sofferto quando c'era da soffrire. Vincendo avremmo chiuso un girone difficilissimo con due giornate di anticipo. Adesso pensiamo al campionato poi faremo in modo di regalare la gioia della qualificazione davanti ai nostri tifosi. Sapevamo di dover avere coraggio, conosciamo le qualità del Barcellona ma non abbiamo mai rinunciato a giocare. Nel primo tempo abbiamo creato tanto poi è arrivato il gol ma ho detto ai ragazzi di restare tranquilli perché sapevamo di poter fare male e creare occasioni importanti. Avevamo solo due attaccanti a disposizione, Dzeko e Lautaro stanno giocando tantissimo ma hanno fatto una grandissima gara. Il pareggio poteva essere vittoria ma adesso abbiamo l'occasione davanti ai nostri tifosi di poter centrare la qualificazione del girone più difficile della Champions. Se mi aspetto un San Siro tutto esaurito? Da quando sono qui l'apporto dei nostri tifosi non è mai mancato, sono sicuro che sarà così anche contro il Viktoria Plzen, ma ora pensiamo prima alle due gare di campionato".

Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato lo spettacolare 3-3 ottenuto dalla sua squadra al Camp Nou contro il Barcellona, sua diretta concorrente per la qualificazione agli ottavi di Champions.

Dopo una traversa di Dzeko a inizio gara, il Barca si porta sull'1-0 con Dembélé prima dell'intervallo. Nella ripresa Nicolò Barella e Lautaro Martínez portano i nerazzurri sul 2-1, ma Lewandowski firma il 2-2 a 8' dalla fine. All'89', Gosens riporta in vantaggio i nerazzurri, ma l'ennesimo gol di Lewandowski siglato nel recupero, nega i tre punti all'Inter.

Nel Gruppo C, il Bayern è già qualificato agli ottavi con 12 punti. Poiché il Barcellona è fermo a 4 punti, l'Inter a 7 deve adesso battere a San Siro la modesta squadra ceca del Viktoria Plzen per passare il turno. Impresa tutt'altro che impossibile!





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1580453290285752321