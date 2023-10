ALLIWAVA U58 Mini PC Wi-Fi 6: Potenza e Connessione a Tutto Campo

L'ALLIWAVA U58 Mini PC è un'autentica potenza racchiusa in un design compatto e moderno. Con Wi-Fi 6 e il processore AMD Ryzen 7 5800U, questo mini computer offre prestazioni all'avanguardia e una connettività senza rivali. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le caratteristiche che rendono il Mini PC ALLIWAVA U58 una scelta eccellente per coloro che cercano un mix di potenza e portabilità.

Prestazioni Strabilianti: Il cuore di questo mini PC è costituito dal processore AMD Ryzen 7 5800U, un potente chip a 8 core e 16 thread con una frequenza da 3,2 GHz a 4,4 GHz. Questo significa un incremento del 30% nelle prestazioni rispetto al Ryzen 5 5600U, garantendo che questo mini PC sia in grado di affrontare le sfide più impegnative, dal lavoro d'ufficio all'editing video e ai giochi occasionali.

Wi-Fi 6: Connettività Avanzata: L'ALLIWAVA U58 vanta il supporto Wi-Fi 6, noto anche come 802.11ax, che offre una connessione wireless più veloce, stabile e con una copertura migliore. Questo è particolarmente utile per gli utenti che necessitano di una connessione affidabile per lo streaming, il lavoro online e i giochi in rete. Inoltre, con Bluetooth 5.2 incluso, puoi connettere facilmente dispositivi wireless.

Capacità di Archiviazione Sorprendente: Questo mini computer offre una vasta capacità di archiviazione, con 32 GB di memoria DDR4 espandibile fino a 64 GB. L'SSD M.2 NVME da 1 TB (espandibile fino a 2 TB) offre tempi di caricamento rapidi e spazio sufficiente per file di sistema e giochi di grandi dimensioni. Inoltre, è possibile ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione grazie a un disco rigido esterno da 2,5 pollici fino a 2 TB.

Eccellente Schermo Triplo: Con una scheda grafica AMD Radeon con 8 core a 2000 MHz, il mini desktop U58 offre una straordinaria qualità video 4K a 60Hz. Le due porte HDMI e la porta Type-C consentono di collegare fino a tre monitor, migliorando la produttività e offrendo un'esperienza visiva eccezionale.

Design Compatto e Robusto: Il Mini PC ALLIWAVA U58 è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, conferendogli un aspetto elegante e resistente. Le dimensioni compatte di soli 4,96 x 4,44 x 1,57 pollici lo rendono ideale per gli uffici aziendali e per l'uso in viaggio. Il guscio in metallo include prese d'aria di raffreddamento e una ventola di raffreddamento integrata, garantendo prestazioni ottimali senza surriscaldamento.

In aggiunta, ALLIWAVA Mini Office PC offre un anno di supporto tecnico, garantendo che tu possa contare su assistenza e consulenza in qualsiasi momento. Se stai cercando un mini PC con prestazioni eccezionali e connettività avanzata, l'ALLIWAVA U58 è una scelta che non ti deluderà. Potenza, velocità e portabilità si fondono in un unico dispositivo all'avanguardia.

