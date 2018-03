Sport/Serie A

Addio Mio Capitano, l’addio ad Astori MagazinePragma 81 09/03/2018 - 16:00 - Questa mattina è stato celebrato a Firenze nella Basilica di Santa Croce, la cui piazza era inondata da tifosi della Viola, il funerale dell’ex numero 13 del Cagliari e Capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto nella notte del 3 Marzo a Udine nell’hotel dove la squadra era in ritiro per la partita con l’Udinese […] …

Il Milan di Gattuso non molla e agguanta una vittoria fondamentale all'ultimo respiro Danilo Antonio 1 12/03/2018 - 09:05 - Articolo dedicato alla vittoria sofferta del Milan contro il Genoa che vale il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Numeri importanti per una squadra cresciuta molto sul piano del carattere, a tal proposito vanno dati i giusti meriti al suo allenatore che ha dato la sua impronta alla squadra.

Il Milan a Genova ritrova vecchie conoscenze. Ritroverà anche il sorriso? Tempi Rossoneri 76 11/03/2018 - 12:25 - Dimenticare l’Europa League per il sogno Champions. Dopo la brutta prestazione di giovedì in Europa League, il Milan si riaffaccia in campionato, dopo due settimane di stop, con il solo obiettivo di vincere e cercare di recuperare punti in ottica qualificazione Champions League. L’avversario di oggi è il Genoa, una squadra che, con l’arrivo di […] Tempi Rossoneri - semplicemente un blog dedicato…

Giorgio Manetti pronto a lasciare Uomini e Donne: colpa di Gemma Galgani - Spettegolando Rita Minini 77 11/03/2018 - 09:13 - Giorgio Manetti cavaliere fiorentino della trasmissione Uomini e Donne trono over, dove da anni siede sulla sedia del programma nella speranza che una donna riesca a conquistare il suo cuore, ancora una volta torna al centro dello studio e le sue affermazioni di certo non passano inosservate. Nel corso dell’ultima puntata del trono over ancora …

La Roma non sbaglia, 3 a 0 al Toro. A segno Manolas, De Rossi e Pellegrini Riccardo 72 10/03/2018 - 13:57 - La Roma supera 3 a 0 il Torino nell’anticipo della 28^ giornata di Serie A e mette in cassaforte altri tre punti preziosi, nella lotta per i posti Champions. I giallorossi, infatti, con la vittoria ottenuta contro i granata, allungano a +4 sulla Lazio, attesa dalla sfida di Cagliari, e + 5 sull’Inter che ospiterà... Read More L'articolo La Roma non sbaglia, 3 a 0 al Toro. A segno Manolas, De Rossi…

Firenze celebra il talento di Elisabetta Sirani, pittrice bolognese Umbria e Cultura 59 09/03/2018 - 23:06 - La mostra su Elisabetta Sirani, giovane e talentuosa artista scomparsa a soli 27 anni, è dedicata a Davide Astori, capitano della ACF Fiorentina che è morto improvvisamente in giovanissima età, lasciando nello sgomento i suoi cari e la città tutta. La mostra Dipingere e disegnare “da gran maestro”: il talento di Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665) è dedicata all’affascinante personalità…

Semi di chia contro radicali liberi e per controllare la fame arianna 96 09/03/2018 - 09:14 - I semi di chia sono dei piccolissimi chicchi provenienti da una pianta floreale, Salvia Hispanica, che si trova principalmente nel centro e sud America. Attualmente coltivati in tantissimi altri paesi come Oceania, Africa, Bolivia e Australia. Le dimensioni sono inversamente proporzionali alle infinite proprietà per cui questi semini risultano molto […]

La Fiorentina batte il Benevento onorando nel migliore dei modi il capitano Davide Astori Danilo Antonio 1 12/03/2018 - 09:02 - Articolo dedicato alla gara tra Fiorentina e Benevento, una gara di calcio anomala per via del commosso ricordo del capitano Davide Astori. Prima della gara un minuto di silenzio e tanti palloncini bianchi e viola in volo in cielo, una giornata che ha ancora una volta commosso gli appassionati di sport.

Paulo Dybala continua a segnare gol decisivi Danilo Antonio 1 12/03/2018 - 08:58 - Articolo dedicato alle prodezze delle ultime gare di Paulo Dybala che hanno regalato vittorie fondamentali alla sua squadra. Nelle ultime tre gare il fuoriclasse argentino ha realizzato 4 reti in 3 gare, numeri importanti che confermano la rinascita del numero 10 della Juventus.

Pari di tacco allo scadere, 2-2 Cagliari-Lazio MagazinePragma 38 12/03/2018 - 00:31 - In un pomeriggio iniziato col sentito tributo a Davide Astori da parte di tutta la Sardegna Arena, la gara con i capitolini è stata decisa a quindici secondi dal termine con un colpo di classe condito da un pizzico di fortuna da parte di Ciro Immobile. Sino a quel momento i ragazzi di Diego Lopez […] …