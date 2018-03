Sport/Liga

Fincantieri allungherà Cruise Roma e Barcelona di 30 metri Pazzo per il Mare 109 08/03/2018 - 07:47 - Fincantieri e il Gruppo Grimaldi hanno firmato una lettera di intenti per il programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry “Cruise Roma” e “Cruise Barcelona”. La costruzione dei tronconi che verranno inseriti nelle navi comincerà nel 2018, mentre il termine delle operazioni è previsto, presso lo stabilimento di Palermo, entro l’estate del 2019.Le due unità, attualmente impiegate …

Liga Spagnola, Bundesliga e Eredivisie: orari diretta tv e streaming dal 9 al 12 Marzo Loris Zanini 55 11/03/2018 - 07:18 - Tutti i match di Liga Spagnola con Eibar-Real Madrid, Malaga-Barcellona e Siviglia-Valencia, oltre a Bundesliga e Eredivisie sono protagonisti del weekend di calcio internazionale di Fox Sports. Saranno 17 le partite dei tre campionati europei che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra domani e lunedì 12 marzo. Sabato si parte alle 13.00 […]

LaLiga: Messi solo Messi. MagazinePragma 98 05/03/2018 - 12:36 - LaLiga: Dopo il doveroso omaggio a Quini e Astori, il Camp Nou celebra ancora Lionel Messi autore del gol partita. In gol Simone Zaza dopo due mesi nella vittoria del Valencia. LaLiga: Con il dolore nel cuore anche il pubblico del Camp Nou celebra Quini ed Astori ma una volta che l’arbitro Manzano fischia l’inizio […] …

L’Isis torna a minacciare la Spagna: “Se non hai un’arma, usa un camion” afferratainitaliano 82 06/03/2018 - 17:34 - LORENZO VITA Lo Stato islamico torna a minacciare la Spagna e rievoca Barcellona come obiettivo principale (ma non unico) per colpire l’Europa . Secondo quanto riferito al quotidiano La Razon dalle fonti dell’antiterrorismo, l’Isis ha lanciato giovedì scorso un nuovo appello contro la Spagna, il primo di quest’anno e uno dei pochissimi che ha fatto riguardanti l’Europa in questo ultimo…

Real padrone del Parco dei Principi. Psg ko e fuori dalla Champions Riccardo 78 07/03/2018 - 21:12 - Un Real scintillante completa l’opera iniziata all’andata, e nel ritorno degli ottavi di Champions, passa al Parco dei Principi per 2 a 1, costringendo i francesi all’eliminazione. A segno, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, di Casemiro la seconda firma prestigiosa spagnola, dopo il momentaneo pari di Cavani. Niente Remuntada, è trionfo Real Questo Psg non... Read MoreL'articolo Real padrone del…

Liga, Bundesliga, Eredivisie: orari diretta tv dal 2 al 5 Marzo Loris Zanini 81 04/03/2018 - 16:19 - Tutti i match di Liga Spagnola con Real Madrid-Getafe e il big match tra Barcellona e Atletico Madrid, oltre a Bundesliga e Eredivisie sono protagonisti del weekend di calcio internazionale di Fox Sports. Saranno 18 le partite dei tre campionati europeiche il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra domani e lunedì 5 marzo. […] L'articolo Liga, Bundesliga,…

LG nuova serie K 2018: ecco perché non dovresti lasciartela sfuggire LG Blog 90 07/03/2018 - 21:52 - Al Mobile World Congress, appena concluso a Barcellona, LG ha presentato i nuovi smartphone della serie K 2018: senza tanti fronzoli, pensati per chi punta all’essenziale e non ha grandi budget, sono comunque strumenti in grado di dare più di una soddisfazione. LG K8 (2018) e LG K10 (2018), questo disponibile anche in versione Plus, … …

Il nuovo formato audio MPEG-H dei creatori di MP3 promette il suono surround di prossima generazione Virtualblog 94 04/03/2018 - 21:18 - Fraunhofer Institute ha presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona il suo formato audio MPEG-H di prossima generazione, spera che le sue capacità avanzate, di fatto, lo vedranno diventare il nuovo standard per le emittenti e i creatori di esperienze di realtà virtuale (VR). Fraunhofer Institute che faceva parte del team che per primo […] Virtualblognews

Tutte le novità di Vernee al Mobile World Congress 2018 Vincenzo Camuso 81 02/03/2018 - 16:06 - Il Mobile World Congress 2018 si è concluso nella giornata di ieri a Barcellona come da programma. MWC è una delle fiere più influenti al mondo nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia mobile. Numerose sono le aziende partecipanti, le quali presentano le loro nuove tecnologie e innovazioni. Così come molti altri produttori di smartphone, anche Vernee ha presentato i suoi prodotti di…

Il Barcellona si cimenta con gli eSport su PES 2018 gamestorm 68 02/03/2018 - 12:05 - I Blaugrana del Barcellona non si accontentano più di essere fenomenali nel calcio reale e puntano anche alle vittorie in quello virtuale, non solo per diletto. KONAMI Digital Entertainment ha, infatti, annunciato che il team FC Barcelona sarà il primo club calcistico a prendere parte al campionato eFootball.Pro, entrando quindi nel mondo professionistico degli eSport. COMUNICATO STAMPA KONAMI…

CREDIAMOCI! beppeb98 65 10/03/2018 - 10:35 - La NEBROSPORT torna in campo dopo un turno di riposo e il match contro il città di Barcellona(squadra fuori classifica). In questo momento la squadra sant’agatese si trova a 10 punti dal primo posto con una partita in meno rispetto alla capolista, questo fa si che ci sia ancora un barlume di speranza per conquistare il titolo, dalla Nebrosport ci aspettiamo una prova di grande maturità così che ci…

Merì, sequestrato camion con animali a bordo Fabrizio Vinci 79 06/03/2018 - 00:48 - Fermo amministrativo per un camion sottoposto a controlli nel comune di Merì, in provincia di Messina, dagli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il mezzo trasportava, illecitamente, bovini e suini vivi, per un totale di 15 capi. Elevate sanzioni per il conducente del camion e il legale rappresentante della ditta, per un totale di 10.000 euro.