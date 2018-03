Sport/Champions League

Grande Sir tutta grinta e stile: quando la squadra rispecchia il suo coach Umbria e Cultura 85 05/03/2018 - 13:51 - Siamo forti e l’abbiamo dimostrato più di una volta nel corso di questa stagione meravigliosa, che ci vede lottare per lo scudetto e in Champions. Mercoledì la Sir Colussi Sicoma ha strapazzato, 3 a 0 (anche se con set tiratissimi) all’Eurosuole Forum di Civitanova, i padroni di casa della Cucine Lube conquistando la Pool A di Champions League. Bravi tutti,… L'articolo Grande Sir tutta grinta e…

Bundesliga: Finisce in parità lo spareggio Champions tra Lipsia e Dortmund. Vincono tutti gli altri pretendenti che aspirano ad un posto nell'elite del calcio europeo. Con la capolista Bayern impegnata domani nel posticipo a Friburgo, il sabato calcistico in Germania si centra sulla lotta per la zona Champions League.

Un Real scintillante completa l'opera iniziata all'andata, e nel ritorno degli ottavi di Champions, passa al Parco dei Principi per 2 a 1, costringendo i francesi all'eliminazione. A segno, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, di Casemiro la seconda firma prestigiosa spagnola, dopo il momentaneo pari di Cavani. Niente Remuntada, è trionfo Real Questo Psg non...

Champions League, Roma-Shakhtar Donetsk Diretta Tv
Come la partita d'andata, anche quella di ritorno tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk si potrà vedere in chiaro. La gara di Champions League dei giallorossi infatti, in programma il prossimo 13 marzo...

Sabato super in Serie A con Lazio-Juventus e Napoli-Roma
Il Calcio di Serie A torna quest'oggi, dopo le semifinali di Coppa Italia, con due anticipi pazzeschi valevoli per la 27^ giornata. Alle 18 apre la Lazio, all'Olimpico, contro la Juventus, in serata poi il Napoli sfida la Roma al San Paolo. Incroci Scudetto-Champions in Serie A, si parte con Lazio-Juve La Serie A di...

La Roma non sbaglia, 3 a 0 al Toro. A segno Manolas, De Rossi e Pellegrini
La Roma supera 3 a 0 il Torino nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A e mette in cassaforte altri tre punti preziosi, nella lotta per i posti Champions. I giallorossi, infatti, con la vittoria ottenuta contro i granata, allungano a +4 sulla Lazio, attesa dalla sfida di Cagliari, e + 5 sull'Inter che ospiterà...

La Juventus, tra campionato e Champions League
È la squadra che vanta il maggior numero di tifosi d'Italia, dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta, ed è anche il club con più titoli nazionali nel proprio palmares. Proprio per questo la Juventus porta sempre con sé molte aspettative di vittoria, qualsiasi sia la competizione nella quale si trova coinvolta e in ogni momento della stagione. L'inizio del campionato

Roma, le mani di Alisson per sognare la Champions
Si può essere numeri uno in molti modi. Spesso perché si è portieri, quasi sempre perché lo si scrive sulla maglia, a volte perché si è i più bravi nel proprio ruolo. Ebbene, Alisson Ramses Becker - al...

Il Milan a Genova ritrova vecchie conoscenze. Ritroverà anche il sorriso?
Dimenticare l'Europa League per il sogno Champions. Dopo la brutta prestazione di giovedì in Europa League, il Milan si riaffaccia in campionato, dopo due settimane di stop, con il solo obiettivo di vincere e cercare di recuperare punti in ottica qualificazione Champions League. L'avversario di oggi è il Genoa, una squadra che, con l'arrivo di

La Juventus si gioca la stagione nelle sfide con Lazio e Tottenham
Articolo dedicato alla Juventus di Allegri che tra domani e martedì si gioca la stagione, prima sfidando la Lazio all'Olimpico e mercoledì sfidando il Tottenham a Londra nel tentativo di agguantare la qualificazione ai quarti di Champions. Due gare fondamentali in cui Higuain probabilmente non ci sarà, contro la Lazio non è stato convocato mentre per mercoledì ci proverà anche se difficilmente

Count-down verso il Derby
Derby di Campionato n.168, anche se a contar bene avrebbe dovuto essere il n.172, ma in questo momento non mi sovviene perché ne sian saltati 4, ma non importa. Ad oggi la statistica in Serie A dice 62 vittorie Inter, 51 vittorie Milan e 54 pareggi. Stavolta dalla parte dell'Inter c'è solo la classifica, +7 punti, mentre tutti gli altri indicatori dicono Milan, in super-forma mentale e fisica, al

Roma-Torino apre la 28^ giornata di Serie A. Giallorossi senza Dzeko e Fazio
Inizia questa sera, con l'anticipo dell'Olimpico tra Roma e Torino,la 28^ giornata della Serie A. I giallorossi, reduci dalla fantastica vittoria ottenuta in casa del Napoli, cercano il bis per continuare la corsa Champions, in attesa della sfida con lo Shakhtar di Martedì. Granata invece noni a 36 punti, 3 dei quali ottenuti domenica con...

Milan – Arsenal, le probabili formazioni
Come è strano ritrovarsi qui, per Milan e Arsenal, due big d'Europa di certo più abituate al palcoscenico della Champions League. Infatti, anche se l'Arsenal non ha mai vinto il massimo trofeo continentale, ci è arrivato in finale nel 2006 e tante volte si è fermato ai quarti . Il Milan, lo sappiamo tutti, fra finali vinte

Hit Mania Champions 2018
Hit Mania Champions 2018 è una nuova compilation composta da quattro cd, facente parte della serie Hit Mania. Una compilation ricca di vari artisti, uscita nei negozi di dischi e in tutti i digital store il 9 marzo 2018. Hit Mania Champions 2018 è il prosieguo della raccolta di hits tra le più vendute, sempre

Psg chiamato alla rimonta contro il Real. 'Sgambata' ad Anfield per il Liverpool
Il Psg scende in campo stasera, nel ritorno degli ottavi di Champions, per cercare di ribaltare il 3 a 1 patito a Madrid contro il Real nella gara di andata. Pura formalità, invece, il retour match tra Liverpool e Porto in virtù del sonoro 5 a 0 inflitto dai Reds ai lusitani in terra portoghese.

Higuain-Dybala, la Juventus espugna Wembley e vola ai quarti
Higuain-Dybala e la Juventus fa festa nel tempio del calcio inglese di Wembley. Son regala l'illusione al Tottenham, i due argentini colpiscono nella ripresa e mandano in estasi i bianconeri, che volano ai quarti di Champions League. Nell'altra sfida vittoria di prestigio (ma inutile ai fini della qualificazione) per 2 a 1 del Basilea in...